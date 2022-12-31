«АтомЭнергоСбыт» успешно завершает очередной этап реализации масштабной программы по оснащению многоквартирных домов Мурманской области интеллектуальными системами учёта электроэнергии

Программу по оснащению многоквартирных домов нашего региона интеллектуальными системами учёта электроэнергии (ИСУЭ) выполняет филиал «АтомЭнергоСбыт» Мурманск. В течение 2022 года установлено 15925 «умных» приборов учёта электроэнергии.

Внедрение интеллектуальных систем учёта гарантирующим поставщиком электрической энергии АО «АтомЭнергоСбыт» реализуется на основании требований федерального закона №522-ФЗ от 27.12.2018.

«План переоснащения учёта электрической энергии в многоквартирных домах Мурманской области рассчитан на несколько лет и следует отметить, что все запланированные работы 2021 и 2022 выполнены в полном объёме. Всего в МКД региона установлено более 35 тысяч интеллектуальных приборов учета, из которых более 14,5 тысячи - в Мурманске», - рассказал руководитель группы развития энергетических и сервисных услуг Владислав Буленок.

Он также пояснил, что выбранный метод комплексного подхода по оснащению МКД региона интеллектуальным учётом электрической энергии позволяет применять на практике все преимущества «умного» учёта сразу же после завершения работ. Прозрачность и достоверность учёта являются основными преимуществами ИСУЭ, которые могут использоваться исполнителями коммунальных услуг для анализа объемов потребления электрической энергии на общедомовые нужды МКД для принятия оперативных решений в области энергосбережения.

«Интеллектуальные системы учёта электроэнергии, это не просто быть «на шаг впереди». Сегодня «умные» технологии — это уже реалии, они прочно входят в нашу жизнь. Внедрение ИСУЭ — это часть общей стратегии на автоматизацию и цифровизацию рабочих процессов для нашего филиала», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Дмитрий Базаров.

Работы по оснащению МКД Мурманской области интеллектуальными приборами учёта продолжатся и в следующем году, сообщает пресс-служба филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.

Фото: https://metnor.ru/stroitelstvo/elektroschetchik-peredayushhij-pokazaniya-ustrojstvo-modeli-czeny