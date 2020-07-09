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Мурманская область. Арктика (16+)09.07.20 09:15

«Атомфлот» объявил тендер на проект реконструкции технологического причала в Мурманске

ФГУП «Атомфлот» проводит конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на разработку проектной документации «Реконструкция Технологического причала (причалы № 6 ,7, 8) ФГУП «Атомфлот», расположенного в г.Мурманск-17. Об этом говорится в материалах официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок.

Начальная (максимальная) цена договора - 95 млн 991 тысяча 646,43 рубля. Источник финансирования - собственные средства.

Срок подачи заявок истекает 22 июля 2020 года. Итоги будут подведены 4 августа этого года.

Согласно конкурсной документации, массо-габаритные и осадочные характеристики атомных ледоколов, швартовка и стоянка которых планируется у Технологического причала после проведения реконструкции: ледоколы проекта 22220: осадка (по КВЛ/минимальная рабочая) – 10,5/8,55 метра; длина габаритная – 173,3 метра; ширина габаритная – 34,0 метра; водоизмещение при осадке по КВЛ – 33530 тонн; ледоколы проекта 10510: осадка (по КВЛ/минимальная рабочая) – 13/11 метров; длина габаритная – 209,0 метров; ширина габаритная – 47,7 метра; водоизмещение при осадке по КВЛ – 71380 тонн.

 

 

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