«Атомфлот» планирует расширение сроков навигации по востоку СМП в до 9-10 месяцев

После успешной майской проводки атомным ледолом «Ямал» танкера-газовоза «Christophe de Margerie» ПАО «Совкомфлот» в «Атомфлоте» отметили возможность продления сроков навигации по арктической магистрали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Результаты рейса будут исследованы специалистами. Но уже сейчас можно говорить о расширении сроков навигации в восточном направлении до 9-10 месяцев, а также о переходе в дальнейшем к регулярным круглогодичным проводкам по всей акватории Северного морского пути», - отметили в «Атомфлоте».