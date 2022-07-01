«Атомфлот» увеличил объём грузоперевозок в зимне-весеннюю навигацию

1 июля ФГУП «Атомфлот» подвело предварительные итоги зимне-весенней навигации. В период с декабря 2021 по июнь 2022 года атомные ледоколы «Росатомфлота» обеспечили 424 судозахода. По договору с ОАО «Ямал СПГ», ООО «Арктик СПГ 2» и АО «МРТС» выполнено 247, а в направлении мыса Каменный к нефтеналивному терминалу «Ворота Арктики» (по договору с ПАО «Газпром нефть») – 79 судозаходов. По договору с ПАО «ГМК «Норильский никель» - 84 судозахода. Общая валовая вместимость составила 44,1 млн тонн (для сравнения, за период с декабря по июнь 2020-2021 года - 40,13 млн тонн, а судозаходов – 466).

«Значительное увеличение объёма грузоперевозок связано с активной работой танкеров по перевозке сжиженного природного газа из Обь-Енисейского района, - отметил и.о. начальника Штаба морских операций ФГУП «Атомфлот» Олег Малик. – Экипажи атомных ледоколов обеспечили ритмичную проводку судов, что позволило в полном объеме выполнить контрактные обязательства перед нашими партнерами».

В настоящее время в акватории Северного морского пути продолжают работу атомные ледоколы «Сибирь» и «Таймыр». Атомный контейнеровоз «Севморпуть» выполняет льготный каботажный рейс в направлении порта Петропавловск-Камчатский. 25 июня судно вышло из порта Санкт-Петербург. Ожидается, что 3 июля атомный контейнеровоз войдёт в акваторию Северного морского пути. Планируется, что к точке выгрузки судно прибудет 14 июля.

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», в Мурманске продолжается плановый ремонт головного универсального атомного ледокола «Арктика», атомных ледоколов «50 лет Победы» и «Ямал». В плавдоке ФГУП «Атомфлот» ведутся работы на атомоходе «Вайгач».

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/07/01/11449-fgup-atomflot-uvelichilo-obem-gruzoperevozok-v-zimne-vesennyuyu-navigaciyu/