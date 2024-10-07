«Атомфлот» завершил доковый ремонт первого в мире атомного ледокола

4 октября в Мурманске первый в мире атомный ледокол «Ленин», на базе которого действует Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин», вышел из плавдока ПД-3 с помощью буксиров и вернулся на постоянное место стоянки – к причалу морского вокзала.

«Ремонтные работы прошли в соответствии с утверждённым производственным планом, – отметил главный инженер ФГУП «Атомфлот» Владимир Кондратьев. – В полном объёме выполнены работы по ремонту донно-бортовой арматуры. Отдельное место заняла покраска судна. Только для корпуса ледокола было использовано около десяти тонн лакокрасочных материалов и двести тонн абразивного материала».

Планируется, что 16 октября атомный ледокол будет открыт для посещения.

Как напоминает www.rosatomflot.ru, ледокол «Ленин» отвели с помощью буксиров от места стоянки (Морской вокзал Мурманска) в док ПД-3, расположенный в акватории порта, 13 августа этого года.