«Атомфлот» завершил третью смену экологического проекта «Детско-юношеское волонтёрское движение «ЭкоКласс «Атомфлота»

25 апреля в Мурманске на борту атомного ледокола «Ленин» в Информационном центре по атомной энергии подвели итоги третьей смены экологического просветительского проекта «Детско-юношеское волонтёрское движение «ЭкоКласс «Атомфлота».

Ежегодно проект стартует в сентябре и длится до конца учебного года. За три года мероприятия «ЭкоКласс «Атомфлота» охватили 2107 жителей Мурманской области, из которых 1972 - дети. После завершения сезона участники «ЭкоКласса» могут присоединиться к добровольческим акциям предприятия и получить верифицированные волонтерские часы. Они пригодятся для поступления в вузы.

ФГУП «Атомфлот» совместно с Центром образования «Лапландия» и шестью партнерами (Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, ИЦАЭ г. Мурманск, ГОКУ «Дирекция ООПТ», Лапландский заповедник, Полярно-альпийский ботанический сад-институт КНЦ РАН им. Н.А. Аврорина, Мурманский филиал АО «Ситиматик») третий год организует проведение экологопросветительского проекта «Детско-юношеское волонтёрское движение «ЭкоКласс «Атомфлота».

Его участники – школьники Мурманской области, прошли экологические марафоны, посетили различные экологические занятия и экскурсии по промышленным и природным объектам Мурманской области, а вместе с экспертами ФГУП «Атомфлот» и партнёрами создали собственные экопроекты.

С приветственным словом к участникам проекта обратился заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам ФГУП «Атомфлот» Сергей Коновалов.

«Друзья, этим проектом мы хотели познакомить вас с природой родного края и способами ее сохранения. Уверен, нам это удалось. Экологическое волонтёрство – один из самых интересных и доступных видов добровольческой деятельности, популярный среди молодёжи. Я тоже в нём принимаю участие. Поддерживаю экологические проекты нашего предприятия. Спасибо нашим сотрудникам, партнёрам и педагогам. Благодаря общей работе мы сохраним Арктику для будущих поколений и сделаем её чище», - отметил Сергей Коновалов.

Диалог с молодежью является одним из ключевых приоритетов правительства РФ. Крупные российские компании и организации госсектора, в том числе «Росатом», также уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала школьников и студентов, которые в скором времени могут стать их работниками.

