«Атомная» молодёжь обсудила вопросы культуры безопасности

В минувшую субботу впервые на площадке Кольской АЭС под девизом «От молодёжи для молодёжи» собрались работники ФГУП «Атомфлот», «АтомЭнергоСбыт», СПСЧ №6 и ФГУП «Приборостроительный завод».

Креативный семинар по культуре безопасности, организованный молодёжным советом атомной станции и участниками проекта «Лига безопасности», состоялся в Информационном центре Кольской АЭС.

За круглым столом молодые работники познакомились друг с другом ближе, обсудили инструменты безопасности и предотвращения ошибок в работе, поработали в командах, создали агитационные плакаты, сыграли в игру-расследование. Активисты узнали, как лучше проявить себя в вопросах безопасности, реализовывать свои проекты и взаимодействовать с руководством по данной теме.

«Безопасность – основной приоритет Кольской АЭС. Мы всегда поддерживаем проекты, связанные с этой темой, один из таких – креативный семинар по культуре безопасности. Благодаря инициативной молодёжи он вырос и тиражируется по всей отрасли», – отметил главный уполномоченный по культуре безопасности, заместитель главного инженера по безопасности и надежности Кольской АЭС Александр Головаха.

В завершении вечера участники мероприятия отправились на концерт, посвященный празднованию Дня города Полярные Зори и пуску 1-го энергоблока Кольской АЭС.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.