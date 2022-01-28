Атомная подлодка «Князь Олег» проекта «Борей-А» начала переход на Северный флот

Атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Олег», построенный на «Севмаше», отправился к временному пункту базирования на Северный флот. Специалисты предприятия приняли участие в подготовке корабля к переходу.

Как сообщает пресс-служба АО «ПО «Севмаш», командир АПК «Князь Олег» Игорь Голубев пояснил, что экипаж готов к службе на первой серийной АПЛ проекта «Борей-А». Во время строительства на «Севмаше» и проведения испытаний подводники получили хороший опыт в части эксплуатации крейсера. В рамках госиспытаний были проведены успешные стрельбы баллистической ракетой «Булава» из акватории Белого моря. «Впереди большая работа по отработке задач боевой подготовки. В составе экипажа есть военнослужащие, которые уже служили на кораблях 4-го поколения проекта «Борей». «Князь Олег» – самый современный крейсер, он имеет колоссальные параметры по управлению, применению оружия, другим показателям», – сказал Игорь Валерьевич.

Напомним, подъём Андреевского флага на крейсере состоялся на Севмаше 21 декабря 2021 года. В этот день в состав флота предприятие передало и атомный подводный крейсер проекта «Ясень-М» «Новосибирск». Мероприятие по подъему флагов на двух кораблях проходило в формате видеоконференцсвязи с Президентом России Владимиром Путиным. Верховный Главнокомандующий подчеркнул, что обе АПЛ будут базироваться на Тихоокеанском флоте.

В проекте «Борей-А» конструкторы воплотили последние научные и технические разработки. Намного улучшены тактико-технические характеристики, проведены работы по оптимизации физических полей, системам управления оружием, улучшены маневренные свойства.

Фото: https://vk.com/aosevmash?z=photo-1017445_457250081%2Falbum-1017445_00%2Frev