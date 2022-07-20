Атомная подлодка проекта «Ясень» впервые примет участие в Главном параде ВМФ в Санкт-Петербурге

Многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) Северного флота К-560 «Северодвинск» (проект 885 «Ясень») и К-157 «Вепрь» (проекта 971 «Щука-Б») примут участие в параде в честь Дня Военно-морского флота РФ, который состоится 31 июля в Санкт-Петербурге.

«Атомные подлодки Северного флота «Северодвинск» и «Вепрь», а также фрегат «Адмирал Горшков» и большой десантный корабль «Иван Грен» в этом году примут участие в Главном военно-морском параде», - приводит ТАСС слова своего источника в силовых структурах города.

По его словам, накануне после выполнения задач межфлотского перехода из Баренцева в Балтийское море зашла АПЛ «Северодвинск» в сопровождении большого десантного корабля «Иван Грен». Атомоходы «Северодвинск» и «Вепрь» зайдут в акваторию Финского залива ориентировочно 23 июля и сразу приступят к подготовке к участию в параде на рейде Кронштадта. АПЛ «Северодвинск» примет участие в Главном военно-морском параде впервые, а субмарина «Вепрь» была задействована в нём в прошлом году.

19 июля агентство «Ritzaus Bureau» сообщило, что датские военные корабли эскортируют АПЛ «Северодвинск», направляющуюся в Балтийское море через территориальные воды Дании.

Фото: https://www.1tv.ru/about/news/torzhestvennyy-parad-ko-dnyu-voenno-morskogo-flota-2022