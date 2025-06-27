«Атомная регата-2025»: в «атомных» городах продолжается марафон мероприятий, посвящённых празднованию 80-летия атомной промышленности

16-17 июля в городе-спутнике Кольской АЭС состоится «Атомная регата-2025» – турнир по водным видам спорта в дисциплине сапбординга. Мероприятие пройдёт на береговой линии «Нашего парка» и станет ярким событием для всех любителей активного отдыха и экстремальных развлечений.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, программа турнира включает два насыщенных дня соревнований. 16 июля в 18.00 состоится торжественное открытие, после чего пройдут личные гонки среди мужчин и женщин, а 17 июля в 18.00 начнётся командная гонка. Победители и призёры получат дипломы, эксклюзивные медали и кубки.

Помимо спортивных мероприятий гостей будет ждать разнообразная развлекательная программа: флайборд-шоу от чемпионов мира «Летающие люди», парад водной экстремальной техники и мастер-класс по сапбордингу. Музыкальным завершением соревнований станет выступление кавер-группы из Мурманска «Naveka Band».

Турнир обещает не только спортивные победы, но и яркие впечатления, атмосферу дружбы и единства, а также возможность насладиться водными экстремальными развлечениями и музыкальными выступлениями.

Полная информация для желающих принять участие в турнире находится по ссылке: https://vk.com/wall-142223934_1543.

«Атомная регата-2025» пройдёт при поддержке Кольской АЭС и Первичной общественной профсоюзной организации работников станции в рамках празднования 80-летия атомной промышленности России.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.