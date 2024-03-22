Атомные ледоколы на службе России: экономика, наука и туризм

Человечество веками стремилось покорить Северный полюс. Но первым в надводном плавании это удалось атомному ледоколу «Арктика», который 17 августа 1977 года, проломив вековые арктические льды, достиг Северного полюса. Тогда это было мировой сенсацией, а сейчас потомки атомохода «Арктика» совершают регулярные круизные рейсы на Северный полюс.

Покорение Северного полюса в надводном плавании было одним из приоритетов Советского Союза в Арктике. Как вспоминал Герой Социалистического Труда Анатолий Ламехов, старший электромеханик атомохода «Арктика» Игорь Домахин предложил капитану Юрию Кучиеву попробовать сходить на Северный полюс. Идею поддержал министр морского флота СССР Тимофей Гуженко. Против был один из «отцов» атомохода -академик Анатолий Александров, который опасался, что «Арктика» не сумеет справиться с арктическими льдами. Но его удалось уговорить.

17 августа в 4.03 утра атомоход достиг заветной точки. На льду Юрий Кучиев рядом с флагом СССР установил древко от флага экспедиции Георгия Седова, который в 1914 году пожертвовал жизнью, ради попытки достичь Северного полюса.

Следующий рейс на Северный полюс осуществил атомный ледокол «Сибирь». Той экспедицией руководил Артур Чилингаров, а капитаном ледокола был Зигфрид Вибах. Предстояло эвакуировать полярную станцию СП-27 с льдины, которая стала крошиться. На ней находились 14 полярников. После выполнения этой задачи в период с 18 по 20 мая атомный ледокол направился к Северному полюсу, который он достиг 25 мая 1987 года. Высадив полярников с СП-27 на Диксоне, «Сибирь» взяла на борт груз и участников СП-29, которых доставила в море Лаптевых.

В том рейсе, который завершился 19 июня, был выполнен широкий комплекс научных исследований: на борту атомного ледокола находились 76 участников экспедиции, представлявших 22 научных, проектных и производственных организаций. За время экспедиции ледоколом было пройдено 5517 миль, в том числе 4916 в ледовых условиях.

А третьим ледоколом, который достиг Северного полюса, был атомный ледокол «Россия» под командованием Анатолия Ламехова. 8 августа 1990 года он впервые привёз на «шапку» планеты иностранных туристов.

Эксперимент увенчался коммерческим успехом

Сегодня трудно восстановить, как принималось решение о первом походе атомного ледокола «Россия» на Северный полюс с иностранными туристами на борту, но ясно одно: директор Мурманского морского пароходства Николай Иванович Хворщинский понимал, что простаивание атомохода у причальной стенки в летний период, когда он не востребован, приносит одни убытки, а круиз на «макушку» планеты позволит заработать валюту. По-видимому, в Министерстве морского флота СССР согласились с доводами Хвощинского и дали «добро» на этот эксперимент, который увенчался коммерческим успехом.

Сегодня сложно сказать, сколько зарабатывает ФГУП «Атомфлот» уже в ХХI веке на этих круизах атомных ледоколов к Северному полюсу, а в ХХ веке за каждый рейс несколько десятков миллионов рублей. Неплохая прибавка в бюджет «Атомфлота», а с учётом того, что максимальное количество круизов достигало пяти, сумма получалась приличная, вместо того чтобы, простаивая, приносить убытки.

Круиз на Северный полюс атомного ледокола «Советский Союз» в августе 1991 года совпал по времени с ГКЧП. Тогда иностранные туристы требовали высадить их в норвежском Киркенесе, опасаясь возвращаться в Мурманск, но потом успокоились, узнав, что Горбачев приступил к своим обязанностям.

С первого круиза на Северном полюсе побывало 169 судов, из них 4 раза атомные ледоколы СССР (ледоколы «Арктика», «Сибирь», «Россия», «Советский Союз») и 133 раза российские атомные ледоколы: «Арктика» - 2 раза, «Сибирь» - 1 раз, «Россия» - 3 раза, «Советский Союз» - 8 раз, «Ямал» - 48 раз, «50 лет Победы» - 64 раза, дизель электрический ледокол «Капитан Драницын» - 1 раз и НИС «Академик Федоров» 5 раз.

А кто ещё был на Северном полюсе?

Успехи иностранных государств значительно скромнее. От Швеции на Северном полюсе побывали «Oden» - 9 раз, «Vidar Viking» - 1 раз, германское судно «Polarstern» – 6 раз, канадские ледоколы «Louis.S.St Laurent» - 3 раза. «Terry Fox» – 1 раз, американские «Polar Sea» – 1 раз, «Heali» – 4 раза, французское судно «Le Commandant Charcot» – 9 раз и норвежские «KV Svalbard» и «Kronprins Haakon» – по одному разу. Правда, о «покорении Северного полюса» кораблями Норвегии можно говорить условно. «KV Svalbard» дошёл до Северного полюса следуя по каналу за атомным ледоколом «50 лет Победы» в августе 2019 года, а «Kronprins Haakon» 22 июля 2022 года вслед за французским круизным судном усиленного ледового класса «Le Commandant Charcot».

Штучный товар, или Неожиданная встреча с американской АПЛ

Один из тех первых капитанов, водивших атомные ледоколы в круизные рейсы к Северному полюсу - Андрей Алексеевич Смирнов, отстоявший на капитанском мостике с 1988 по 2000 год, а затем, трудившийся в ФГУП «Атомфлот» первым заместителем генерального директора – заместителем генерального директора по судоходству. Вообще, как говорят на «Атомфлоте», капитанов атомных ледоколов меньше, чем космонавтов. Штучный товар. Всего на счету Андрея Алексеевича 11 круизов на Северный полюс.

Один из походов к Северному полюсу в 1994 году запомнился особо. На «макушке» планеты они встретили американскую многоцелевую атомную подводную лодку типа «Стерджен», имевшую на вооружении кроме торпед, противокорабельных ракет «Гаопун» ещё и крылатые ракеты «Томагавк». И для американцев, и для экипажа атомного ледокола «Ямал», и для туристов это был неожиданный сюрприз. Но если для туристов и экипажа это была экзотика, то для американского экипажа – проблема. Ведь обнаружение атомной подводной лодки в современных условиях равнозначно её уничтожению.

Среди туристов на борту атомного ледокола был в прошлом командир американской АПЛ, который вышел на связь с экипажем подводной лодки. Те попросили близко в борту АПЛ не подходить. Но туристы фотоаппаратами пощелкали вдоволь.

Интересным был и поход к Северному полюсу в 1994 году с одаренными детьми, вместе с которыми была диктор центрального телевидения Инна Ермилова и космонавт, Герой Советского Союза Александр Серебров, совершивший 4 полёта в космос. Тогда был организован прямой телерепортаж с Северного полюса. В тот день на Северном полюсе оказалось более 500 человек, рекорд, не побитый до сих пор. Дело в том, что к советскому ледоколу приблизились пробившиеся к Северному полюсу американский ледокол «Polar Sea» и канадский «Louis.S.St Laurent». Экипажи обменялись делегациями, посетив ледоколы, вместе купались в проруби. В ледяную воду окунались даже афроамериканцы.

А вот с Северного полюса «Polar Sea» и «Louis.S.St Laurent» следовали по каналу, проложенному российским атомным ледоколом «Ямал». Дело в том, что на атомном ледоколе «Polar Sea» сломалась лопасть винта, выйти из ледовых полей ему было бы сложно.

Гудок у птичьего базара…

Туристов всегда интересовали встречи с медведями, моржами. О их появлении всегда сообщается по судовой трансляции. Бывали встречи и с единорогами.

Вспомнил Андрей Алексеевич и случай, который произошёл у скалы Рубини, на которой располагается птичий базар, с атомным ледоколом, капитаном на котором был Анатолий Горшковский. Решили они дать у скалы гудок, подняв в воздух весь птичий базар. Автовладельцы знают, какие следы на крыше, капоте и лобовом стекле может оставить одна птица. А здесь гнездится более 40 тысяч птиц. После этого трое суток боцман и его подчиненные матросы отмывали атомный ледокол от птичьих экскрементов.

Был у Андрея Алексеевича и необычный рейс на Северный полюс, когда возвращать туристов пришлось на Чукотку в посёлок Провидения. В том плавании сломали лопасть винта, но сорвать следующий круиз экипаж не имел право. Встав у острова Аракамчечен, что в Беринговом проливе, в бухте Голубая за полтора суток, пока туристы любовались лежбищем моржей, а их здесь бывает до 50 тысяч, водолазы заменили лопасть винта. Круиз в дальнейшем прошёл без замечаний.

Выгодное дело

В 2024 году планируется два похода на Северный полюс атомного ледокола «50 лет Победы» с туристами на борту. Данный вид деятельности позволил получать дополнительные финансовые средства на содержание атомных ледоколов.

К туристическим круизам атомные ледоколы привлекаются только в летний период, когда их востребованность на Северном морском пути минимальная. Естественно, это лучше, чем ледоколы простаивали бы у стенки причала «Атомфлота», вместо того чтобы они зарабатывали валюту, доставляя туристов на Северный полюс.

К примеру, атомный ледокол «50 лет Победы» в 2023 году отправился к Северному полюсу со 139 любителями Арктики после того, как с ноября 2022 года по 4 июля 2023 года отработал на трассах Северного морского пути, обеспечив проводку 125 судов.

Директор Дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша считал, что до начала крупномасштабных работ по проводке танкеров с нефтью и сжиженным природным газом, рентабельность атомохода во время выполнения туристических рейсов входила в первую тройку самых выгодных для «Атомфлота» работ.

Рекорды арктических капитанов и судов

Нельзя не вспомнить капитанов, наших соотечественников, которые приводили атомные ледоколы и научно-исследовательские суда на Северный полюс. Это Герой Социалистического Труда Юрий Кучиев – 1 раз, Герой Социалистического Труда Анатолий Ламехов – 1 раз, Зигфрид Вибах – 1 раз, Александр Спирин – 1 раз, Евгений Банников – 2 раза, Анатолий Горшковский – 3 раза, Станислав Шмидт – 3 раза, Руслан Сасов – 5 раз, Олег Щапин – 12 раз, Андрей Смирнов – 11 раз, Станислав Румянцев – 14 раз, Валентин Давыдянц – 16 раз, Александр Лембрик – 23 раза, Дмитрий Лобусов – 34 раза, Виктор Терехов – 1 раз. («Капитан Драницын»), Валерий Викторов – 1 раз («Академик Федоров»), Дмитрий Карпенко – 1 раз. («Академик Федоров»), Олег Калмыков – 1 раз. («Академик Федоров»), Михаил Калошин – 2 раза («Академик Федоров»).

По количеству покорений Северного полюса лидер атомный ледокол «50 лет Победы» - 64 раза, «Ямал» побывал на «макушке планеты» 48 раз, «Советский Союз» - 8 раз, «Россия» - 3 раза, «Арктика» - 2 раза и «Сибирь» - 1 раз, «Капитан Драницын» - 1 раз, НИС «Академик Федоров» - 4 раза.

В среднем в каждом рейсе на Северный полюс отправляется 100-120 туристов. Наиболее продуктивным был 2015 год, когда атомный ледокол «50 лет Победы» выполнил семь рейсов с туристами к Северному полюсу.

Эти рейсы на Северный полюс помогли Мурманскому морскому пароходству, в доверительном управлении которого были атомные ледоколы, выжить в лихие 90-е года прошлого века, а затем и ФГУП «Атомфлот» зарабатывать необходимые средства.

Кто стремится посетить «шапку» планеты?

Партнёрами Мурманского морского пароходства, а затем ФГУП «Атомфлот» по организации туристических круизов были компании «Posedon Expeditions» и «Quark Expeditions». Правда, с началом пандемии коронавируса «Quark Expeditions» ушла из этого бизнеса.

Сейчас организацией экспедиционных круизов занимается «Клуб полярных путешествий». Тур можно заказать и в сообществе туроператоров «Большая страна». Выйдя на сайт ООО «Клуб полярных путешествий» узнал, что на первый круизный рейс с 3 по 14 июля 2024 года все места проданы. Второй рейс состоится с 14 по 26 июля. Конечно же, этот вид туризма не всем по карману. В последние годы изменился состав туристов. Если в первые годы это были американцы, европейцы, потом японцы, то сейчас представители юго-востока Азии, очень много китайцев. Контактные данные «Клуба полярных путешествий» можно найти в Интернете. Стоимость круиза 2630600 рублей в каюте «Стандарт», 3119600 в каюте «Мини Люкс», 3599600 - в «Люкс «Джуниор», 3679600 - в «Люкс «Гранд», 3919600 - в «Люкс «Виктория» и 4079600 - в «Люкс «Арктика».

Купель на Северном полюсе и ужин с капитаном

Если с 1993 года основным ледоколом, на котором осуществлялись круизы к Северному полюсу был «Ямал», то с 2008 года – «50 лет Победы». Этот ледокол был заложен ещё в 1989 году, но вошёл в строй действующих лишь в 2007 году. На то время это был самый мощный и большой атомный ледокол России. При длине 159,6 метра, ширине 30 метров, водоизмещении 25,8 тысячи тонн имеет мощности 75 тысяч лошадиных сил. Большой плюс круиза для туристов – возможность побывать не только на Северном полюсе, а вообще на атомном ледоколе – творении рук человеческих, которое вдохнуло вторую жизнь в освоение Арктики и реанимацию Северного морского пути. Здесь созданы все условия для комфортного плавания и времяпрепровождения. На ледоколе есть бассейн с забортной водой, сауна, кабинет врача, библиотека, спортзал, ресторан и магазин сувениров.

Туристы размещаются на борту атомного ледокола на 124 пассажирских местах. Питание четырёхразовое, 24-часовая coffee-station, или кофе-стейшн, круглосуточная возможность выпить горячие напитки и потребить лёгкие закуски.

По ходу путешествия туристам читают лекции учёные, специалисты по климату, животному миру, истории освоения Арктики.

Туристам предоставлена возможность побывать на капитанском мостике, на пульте управления атомными реакторами, общаться с членами экипажа, если они не заняты своей работой.

На надувных быстроходных лодках «Зодиак» туристов высаживают на берег, а на вертолёте предоставят возможность посмотреть на Арктику и на ледокол с высоты птичьего полета.

На Северном полюсе туристы проводят целый день. Желающие смогут искупаться в водах Северного Ледовитого океана, сфотографироваться с тросом в руках, якобы буксирующими ледокол.

Белые медведи здесь встречаются редко. Хотя, Андрей Смирнов рассказал, что учёные, надевавшие на белых медведей ошейники с датчиками, проследив их передвижения, узнали, что, мигрируя от Земли Франца-Иосифа к Гренландии, они идут через Северный полюс.

На обратном пути ледокол пойдёт мимо Земли Франца-Иосифа, состоящего из 192 небольших островов. ЗФИ входит в национальный парк «Русская Арктика». Здесь туристы увидят и белых медведей, и моржей, когда их на быстроходных лодках «Зодиак» с группами 8-10 человек будут высаживать на берег.

Если повезёт, с острова Гукера можно будет отправить почтовую открытку, и побывать на острове Чамп, на берегу которого лежат крупные камни идеально круглой формы.

На островах ЗФИ туристы знакомятся с историей покорения Арктики и Северного полюса, о экспедициях Георгия Седова и Георгия Брусилова.

На вертолёте туристов по очереди доставляют на мыс Норвегия, где в 1896-1897 годах зимовал Фритьоф Нансен после неудачной попытки достичь Северного полюса.

Туристам предстоит принять участие в ужине с капитаном.

Спустя 12 дней с момента старта ледокол возвращается в Мурманск.

Туристы всегда удивляются, как атомный ледокол преодолевает двух-трехмётровые льды. Автору этих строк во время плавания на атомном ледоколе «Арктика» на Диксон довелось общаться с боцманом, который травя байки матросам рассказывал, как он объясняет в селе своим землякам способность атомохода преодолевать льды. Днище атомных ледоколов выкрашено специальной краской «Инерта», которая препятствует налипанию льда. Вот боцман и говорил: «Видите, днище ледокола красное. Атомные реакторы раскаляют корпус до красноты, и ледокол проплавливает лёд». И ведь верили.

Учёные и одарённые дети на Северном полюсе!

Но не только с туристами ходили атомные ледоколы на Северный полюс. Атомный ледокол «Россия» в мае – июне 2007 года обследовал дно Северного Ледовитого океана с целью получения доказательств о том, что хребет Ломоносова является продолжением российского континентального шельфа, а 24 июня на этом же ледоколе экспедиция «Арктика 2007» вновь отправилась к Северному полюсу, чтобы в точке географического Северного полюса осуществить погружение на глубоководном аппарате «Мир-1» и достигнув дна, установить там флаг России и капсулу с посланием потомкам.

30 июля 2013 года атомный ледокол «50 лет Победы» достиг Северного полюса. Это было сотое посещение Северного полюса надводным судном.

В октябре 2013 г. капитан Валентин Давыдянц доставил на борту ледокола «50 лет Победы» олимпийский факел на Северный полюс. Этот факел - один из 14 официальных факелов, в которых Олимпийский огонь путешествовал из Афин в российский Сочи. Представители восьми стран, чьи берега омывает Северный Ледовитый океан, торжественно на льдине зажгли Олимпийский огонь. Впервые в истории арктического морского судоходства был покорён Полюс во время полярной ночи. Тогда и путь от Мурманска до Северного полюса атомный ледокол проделал всего за 91 час и 12 минут. В том мероприятии приняли участие представители 8 стран, входящих в Арктический совет - России, Норвегии, Финляндии, Швеции, Канады, США, Исландии и Дании.

17 августа 2017 года был выполнен юбилейный рейс в честь первого покорения Северного полюса атомным ледоколом «Арктика». В этом рейсе установлен рекорд скорости плавания к Северному полюсу – 79 часов.

В тематический рейс в честь 60-летия атомного ледокольного флота атомоход «50 лет Победы» отправился 13 августа 2019 года. На борту атомохода на Северный полюс отправились 124 участника, из которых 70 были дети – воспитанники образовательного центра «Сириус», ребята из проекта «Школа Росатома». На Северном полюсе ребята развернули флаг России размером 12 на 18 метров.

11 июля 2021 года к Северному полюсу стартовал атомный ледокол «50 лет Победы» с экспедицией Федора Конюхова, который в специальной палатке провёл на льдине две недели.

Во время посещения Северного полюса атомным ледоколом «50 лет Победы» 17 июля произошла интересная встреча на «макушке» планеты с гибридным ледоколом класса люкс «Le Commandant Charcot», принадлежащий французской судоходной компании «Compagnie du Ponant», на котором находились туристы Клуба путешествий «Special».

Кроме туристических рейсов, атомные ледоколы ходят на Северный полюс и с научно-познавательными целями. 24 августа 2023 года атомный ледокол «50 лет Победы», возвратившийся с Северного полюса, у причала ФГУП «Атомфлот» встречали глава «Росатома» Алексей Лихачев и директор Дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша. Этот поход к макушке планеты был с участниками экспедиции «Ледокол знаний. Homo Science project». В нём приняли участие 87 одаренных детей из 41 региона России, победителей и призёров всероссийских конкурсов и олимпиад.

Как отметил Алексей Лихачев, «Росатом» проводит экспедицию «Ледокол знаний» в четвертый раз. С 2019 года на Северном полюсе побывало около 300 детей.

«Россия» послужила и будет служить науке

Конечно же, атомные ледоколы создавались не для арктического туризма, а для продления навигации в западном районе Северного морского пути, а с 2024 года для круглогодичной навигации за счет ввода в строй атомных ледоколов проекта 22220. Именно благодаря атомным ледоколам в настоящее время обеспечивается Северный завоз, вывоз углеводородного сырья, СПГ и природных ресурсов потребителям России и на экспорт, для решения задач обеспечения обороноспособности страны. Без атомных ледоколов сложно было бы говорить о проведении геологоразведочных работ на арктическом шельфе. Именно благодаря атомному ледоколу «Россия» удалось провести работы, необходимые для подтверждения права России на арктической шельф и установить российский флаг на Северном полюсе. Все это произошло в 2007 году.

2007 год был объявлен Международным полярным годом, и наша страна, наконец-то, решила провести широкомасштабные научные работы в Северном Ледовитом океане по подтверждению границ российского арктического шельфа. Международный полярный год стал для наших учёных и моряков атомного ледокольного флота годом триумфа, важным шагом в работах по подтверждению границ российского арктического шельфа.

В мае-июне 2007 года по заданию Министерства природных ресурсов РФ и Федерального агентства по недропользованию на бюджетные средства на атомном ледоколе «Россия» группа учёных ВНИИокеанологии во главе с директором института Валерием Каминским 43 суток работали в Арктике с целью подтверждения данных о том, что шельф Северного Ледовитого океана является продолжением Сибирской континентальной платформы.

Дело в том, что ещё в 2001 году Россия заявила о своих правах на шельф, утверждая, что заявленные территории являются продолжением континентальных плит и, согласно международному праву, подпадают под нашу юрисдикцию. В ООН попросили предоставить дополнительные доказательства.

В том походе атомный ледокол «Россия» пришлось на время переоборудовать в научно-исследовательское судно. На его борту было размещено около ста тонн научного оборудования, развернуты исследовательские лаборатории.

Экспедиция проходила в тяжёлой ледовой обстановке. Уже у мыса Желания Новой Земли экспедиция встретила сплошные льды. Научные исследования были начаты от мыса Арктический Северной Земли, а на хребте Ломоносова - от Новосибирских островов до 84 градуса северной широты.

Сейсмоакустические исследования позволили получить данные по 690 километрам подводного хребта. Было выполнено 35 станций по отбору донного грунта на глубину до 10 метров , проведены телефотозондирование и гравиметрические исследования.

В это время года в таких высоких широтах не было ни одно надводное судно. Атомному ледоколу приходилось преодолевать трёх-четырёхметровые льды. Но, несмотря на трудности, весь запланированный объём научных работ был выполнен.

Выполняя научные изыскания на шельфе в районе хребта Ломоносова (хребет напоминает огромное горное плато, шириной примерно 100 миль и в длину 1240 миль , простирающееся между Россией и Гренландией), в том числе глубинное сейсмическое зондирование, российские учёные установили непрерывность геологических структур. Это, по их мнению, дало возможность России претендовать на шельфовую зону размером 1,2 млн кв. км.

С борта «России» также была высажена ледовая база в составе 9 учёных для долговременного проведения исследований.

После обработки полученных данных, в 2015 году в ООН были поданы документы для подтверждения права России на эти арктические территории. На эту же часть шельфа претендовали датчане и канадцы.

Изучив предоставленные документы, подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территории Арктики к продолжению континентального шельфа России. Присоединение хребта Ломоносова, котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса позволят прирастить запасы углеводородов, как минимум, на 5 миллиардов тонн условного топлива.

Нельзя не отметить, что США не подписали Конвенцию ООН по морскому праву, и не признают решения подкомиссии ООН. Это ещё сыграет свою роль в борьбе за арктические ресурсы, тем более что США попирает международное право.

Спустя ровно месяц после возвращения атомного ледокола «Россия» из экспедиции, судно 24 июля вновь ушло в Арктику, прокладывать путь во льдах к Северному полюсу НИС «Академик Федоров». Новую экспедицию, являющуюся продолжением исследований, возглавил известный полярник Артур Чилингаров. В рейс на НИС вышло более 100 учёных из десятка российских институтов и ряда зарубежных научных центров. Исследования с использованием глубоководных аппаратов «Мир» и современной аппаратуры позволили уточнить границы российского шельфа.

В августе во втором научном рейсе с «России» был выполнен спуск обитаемых аппаратов «Мир» в точке Северного полюса. Это событие широко освещалось в отечественных и зарубежных СМИ.

Давая оценку итогам экспедиции, Президент России Владимир Путин тогда заявил: «Что касается продолжения нашего шельфа – это, конечно, нужно будет обсуждать с коллегами, нужно будет доказывать в международных организациях. Нужно, чтобы результаты вашей экспедиции тоже были положены в основу позиции России при решении этих проблем».

Установка государственного флага России, уникальные возможности российской ледокольной и подводной исследовательской техники и мужество акванавтов продемонстрировали всему миру наши возможности в борьбе за арктический шельф.

После выполнения экспедиций на Северный полюс атомный ледокол «Россия» и научно-исследовательское судно (нис) «Академик Федоров» продолжили выполнение задач, поставленных Морской коллегией при правительстве России. Нис «Академик Федоров» развернул новую российскую дрейфующую станцию «СП-35», члены которой выполнили большой объём исследований в Арктике. Что касается атомного ледокола «Россия», то он, выполнил очередной этап исследований арктического шельфа в районе хребта Ломоносова. На основании решения Морской коллегии, состоявшейся 6 июня 2007 года, финансовое и техническое обеспечение этой экспедиции в рамках государственно-частного партнёрства было возложено на Мурманское морское пароходство. В экспедиции приняли активное участие учёные и специалисты Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук. Исследования выполнялись с помощью глубоководного спускаемого аппарата «Клавесин-1Р» на глубинах от 1350 до 1600 метров на площади 50 квадратных километров. Результаты исследований стали важным звеном в цепи научных работ по изучению континентального шельфа.

От «Клавесина» до «Посейдона»

Автору этих строк во время посещения атомного ледокола «Россия», после его возвращения с Северного полюса, довелось не только увидеть на вертолётной площадке аппарат сигарообразной формы, похожий на торпеду, но и пообщаться с заместителем главного конструктора, одним из создателей «Клавесина -1Р» Николаем Рыловым.

В период с 10 по 12 августа с борта атомного ледокола «Россия» учёными Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук и Главного Управления подводных исследований был выполнен новый комплекс научных исследований с использованием глубоководного спускаемого аппарата «Клавесин-1Р», который впервые прошёл испытания в арктических условиях, работая под сплошным покровом льда.

Заместитель главного конструктора, один из создателей «Клавесина» Николай Рылов отметил, что без атомного ледокола обеспечить исследования хребта Ломоносова было бы невозможно. «Клавесин-1Р», автономный подводный исследовательский аппарат, длиной 5,5 метра , диаметром 0,9 метра и массой 2,6 тонны имел уникальные возможности. Оснащенный телевизионными системами, гидролокатором бокового обзора, акустическим профилографом, позволяющим просвечивать грунт на 50 метров , он был способен работать на глубинах до 6000 метров , находясь под водой в автономном плавании 48 часов. Управление аппаратом осуществлялось по гидроакустическим каналам связи. С помощью аппарата всего за двое суток была выполнена гидроакустическая съемка 50 кв. км хребта Ломоносова. Был получен не только профиль дна, но и характеристики грунта. Мировая практика не знала подобного примера подледной работы автономного исследовательского аппарата.

В ходе исследовательского спуска, «Клавесин – 1Р» удалялся от борта атомного ледокола «Россия» на 15 километров , находясь под водой во время первого спуска 21 час, во время второго – 10 часов. Проблем с возвращением к месту спуска не было, даже с учётом того, что в результате дрейфа льдов атомный ледокол относило в сторону на 12 километров .

Следует отметить, что аппараты Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук к тому времени уже находили применение на практике. Они работали на месте гибели атомной подводной лодки «Комсомолец», где глубина моря превышала 2000 метров . С их помощью исследовалась дно Балтийского моря в месте будущей прокладки Северо-Европейского газопровода. Незаменимы они будут и на больших глубинах при работе на шельфе Арктических морей.

Если ранее подобные исследовательские аппараты нефтяники и газовики закупали за рубежом, то теперь созданы отечественные аналоги, не только не уступающие импортной технике, но и превосходящей её, адаптированные к работе в Арктике.

Дальнейшим развитием «Клавесин-1Р» стало появление автономного необитаемого подводного аппарата «Клавесин-2Р-ПМ». С 2009 года его разрабатывало Конструкторское бюро морской техники «Рубин». У «Клавесин-2Р-ПМ» удлинен корпус до 6,5 метра и диаметр до 1 метра.

Понятно, что автономность аппарата, который «случайно» попал на видео под названием «Статус-6» после репортажа о встрече представителей Министерства обороны России и оборонной промышленности с Владимиром Путинам 10 ноября 2015 года, а 1 марта 2018 года представленный членам Федерального Собрания РФ с ядерной энергетической установкой, получивший по итогам всенародного голосования название «Посейдон», будет неограниченной по времени.

Конечно же, эти аппараты найдут применение и в гражданской сфере. Они могут проводить исследования шельфа, контролировать подводные линии связи, нефте- и газопроводы на глубинах, которые ранее были недосягаемыми. Они будут неоценимы для проведения поисковых работ по затонувшим судам и подводным лодкам, при разминировании будущих трасс прокладки подводных трубопроводов, для съёмки и картографирования морского дна.

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России принадлежали приоритеты в изучении Арктики и дна арктических морей благодаря исследованиям, проводимым в советские годы. В нашей стране была создана карта рельефа дна Северного Ледовитого океана и прилегающих морей, которая была представлена в ООН и занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Тогда же было сделано и геологическое описание побережья и шельфа Арктического бассейна, что послужило основой установления границ исключительной экономической зоны СССР.

Сегодня строится новый атомный ледокол «Россия» проекта 10510, благодаря которому навигация по всей трассе Северного морского пути будет круглогодичной. А туристические круизы на Северный полюс будут продолжаться не в ущерб обеспечения проводок транспортных судов.

Юрий БАНЬКО.