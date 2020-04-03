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Мурманская область. Арктика (16+)03.04.20 16:45

Атомные ледоколы помогли танкеру «Варзуга» во время аварийной ситуации

Сегодня в северо-восточной части Баренцева моря атомный ледокол «Вайгач» ФГУП «Атомфлот» успешно завершил аварийную буксировку во льдах танкера «Варзуга» АО «Бункерная компания» (г. Архангельск). Судно передано спасательному буксиру «Умка» для дальнейшей буксировки по чистой воде в порт Мурманск.

29 марта в Обской губе атомные ледоколы «Вайгач» и «50 лет Победы» ФГУП «Атомфлот» взяли на аварийную буксировку танкер «Варзуга». У судна, находившегося в балласте, вышла из строя винто-рулевая колонка.

«В тяжёлых ледовых условиях судно могло быть выдавлено льдами на мель, - говорит капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов. - Необходимо было оперативно приступить к работе».

Атомный ледокол «Вайгач» проложил ледовый канал к танкеру «Варзуга» с попутным промером глубин, чтобы на мелководье атомоход «50 лет Победы» смог безопасно подойти к судну. В районе дрейфа танкера операция проводилась на пятнадцати метровых глубинах, что не позволяло атомному ледоколу «50 лет Победы» работать на полной мощности.

В дальнейшем атомные ледоколы «Росатомфлота» приступили к аварийной буксировке танкера. Атомный ледокол «Вайгач» прокладывал канал, а атомоход «50 лет Победы» на буксире вёл аварийное судно.

В настоящее время спасательное судно «Умка» буксирует танкер «Варзуга» в порт Мурманск. Экипажи атомных ледоколов «50 лет Победы» и «Вайгач» продолжают работы по контрактным обязательствам.

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