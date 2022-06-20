Атомные подводные крейсеры Северного флота выполнили ракетные стрельбы в Баренцевом море

В данном мероприятии боевой подготовки были задействованы экипажи атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» и атомного подводного ракетного крейсера «Смоленск» проекта 949А «Антей». Экипажами лодок отрабатывалась совместная стрельба, главной особенностью которой являлось одновременное поражение цели разными типами крылатых ракет, обладающих различными скоростными и полётными характеристиками.

Атомные подводные ракетные крейсеры Северного флота нанесли ракетный удар по корабельной группировке условного противника в Баренцевом море. Сложная мишенная позиция, имитирующая отряд десантных кораблей условного противника, была успешно поражена крылатыми ракетами «Калибр» и «Гранит» на удалении около 200 километров.

В данном мероприятии боевой подготовки были задействованы экипажи атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» и атомного подводного ракетного крейсера «Смоленск» проекта 949А «Антей». Экипажами лодок отрабатывалась совместная стрельба, главной особенностью которой являлось одновременное поражение цели разными типами крылатых ракет, обладающих различными скоростными и полётными характеристиками.

По данным объективного контроля ракетная стрельба выполнена успешно. Ракетное оружие подтвердило заложенные в него характеристики и высокую надёжность.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, район проведения ракетной стрельбы был закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации. Закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил.

Ракетные стрельбы выполнялись в соответствии с планом боевой подготовки флота в рамках проведения контрольных мероприятий за летний период обучения.

Фото и видео: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12425819@egNews