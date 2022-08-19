Атомные подводные лодки Северного флота, принимавшие участие в Главном военно-морском параде, вернулись в базы

Атомные подводные лодки Северного флота «Северодвинск» и «Вепрь», принимавшие участие в Главном военно-морском параде, посвящённом Дню ВМФ России на Большом кронштадтском рейде, прибыли в пункты своего постоянного базирования на Кольском полуострове.

Межфлотский переход из Финского залива в Баренцево море подводники осуществили как в надводном, так и подводном положениях, погрузившись после прохода балтийских проливов в строгом соответствии с международным морским правом.

По пути следования на север экипажи атомных подводных лодок отработали ряд плановых задач, предусмотренных курсом боевой подготовки, совершенствуя слаженность и военно-морскую выучку.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, после кратковременного отдыха экипажи атомных подводных лодок «Северодвинск» и «Вепрь» продолжат выполнение поставленных задач в море по своему основному предназначению.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12434188@egNews