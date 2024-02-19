Атомные подводные лодки Северного флота провели подводную дуэль

В рамках проведения плановых мероприятий боевой подготовки экипажи многоцелевых атомных подводных лодок Северного флота выполнили учебные противолодочные задачи в Баренцевом море.

В течение нескольких дней подводники учились вести поиск, и скрытное слежение за партнёром, играющим роль условного противника, выполнять элементы боевого маневрирования с выходом в атакующую позицию, осуществлять отрыв от преследования с постановкой помех и ложной цели.

Подводные маневры проходили на глубинах свыше 100 метров без фактического использования морского оружия. Главной задачей была отработка тактики действий при соприкосновении с подводным противником. В целях безопасности разница в коридорах глубин для подводных лодок составляла 50 метров.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, во время выхода в море экипажи атомных ракетных крейсеров провели ряд корабельных учений и тренировок в рамках отработки курса боевой подготовки подводных лодок.

На отдельных этапах учения подводники взаимодействовали с экипажами противолодочных самолётов Ил-38 смешанного авиационного корпуса Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12501107@egNews