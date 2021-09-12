Атомные подводные лодки Северного флота вышли в полигоны боевой подготовки в Баренцевом море

Экипажи атомных подводных лодок Северного флота отработали выход из пунктов базирования в рамках учения с арктической экспедиционной группировкой. В Баренцево море вышли атомный подводный ракетный крейсер «Орёл» и атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Верхотурье».

Противоподводно-диверсионную оборону крейсеров во время выхода из базы обеспечили отряды специального назначения по борьбе с ПДСС соединений атомных подводных лодок Северного флота.

Противоминное обеспечение развёртывания подводных лодок осуществлялось тральщиками Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, которые действовали двумя минно-тральными группами, состоящими из базовых тральщиков «Ельня», «Соловецкий юнга», «Ядрин», «Котельнич» и морского тральщика «Владимир Гуманенко». Их экипажи отработали применение комплекса противоминного вооружения: гидроакустические станции поиска якорных и донных мин и различного вида тралы. На заключительном этапе учения им предстоит выполнить стрельбы по макету плавающей мины

После выхода в Баренцево море атомные подводные лодки приступили к выполнению поставленных задач по плану учения с арктической экспедиционной группировкой.

Как сообщает пресс-служба СФ, учение с арктической экспедиционной группировкой Северного флота проходит в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации под руководством командующего Северным флотом и является завершающим этапом проведения комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки сил (войск) Северного флота в текущем году.

Практические действия сил (войск) Северного флота проходят на полигонах Мурманской области, в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа.

К участию в учении привлечено до 8 тысяч военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов, в том числе беспилотных, до 50 кораблей и судов обеспечения.