Атомный контейнеровоз «Севморпуть» доставил шхуну для юных моряков Приморья

7 ноября в акватории порта Восточный (залив Находка Японского моря) экипаж атомного контейнеровоза «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» обеспечил рейдовую выгрузку парусной шхуны «Лена».

Учебное судно «Лена» построено за счёт средств, полученных из Фонда президентских грантов. Оно стало одним из трёх учебных парусных шхун, предназначенных для реализации морских программ ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан» и «Молодежной Морской Лиги» на Дальнем Востоке.

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», осуществить доставку удалось благодаря поддержке Госкорпорации «Росатом» в рамках второго в этом году субсидируемого каботажного рейса, проходящего по маршруту: Санкт-Петербург- порт Восточный – Петропавловск-Камчатский – Санкт-Петербург.

«Для моряков атомного ледокольного флота доставка парусной шхуны стала радостным и почётным событием, - отмечает и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Судно «Лена» - это первый на Дальнем Востоке парусник для юнг. На шхуне ребята смогут на практике отработать навыки обучения, получить бесценный опыт. Важно, что мы внесли свой вклад в популяризацию морских профессий у молодежи. Семь футов под килем, парусник «Лена»!

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/11/07/11483-atomnyy-konteynerovoz-sevmorput-dostavil-shhunu-dlya-yunyh-moryakov-primorya/