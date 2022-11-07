8 ноября в Мурманской области прозвучит сиренаРяду категорий медработников в Мурманской области будет увеличен минимальный уровень зарплаты
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)07.11.22 18:50

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» доставил шхуну для юных моряков Приморья

7 ноября в акватории порта Восточный (залив Находка Японского моря) экипаж атомного контейнеровоза «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» обеспечил рейдовую выгрузку парусной шхуны «Лена».

Учебное судно «Лена» построено за счёт средств, полученных из Фонда президентских грантов. Оно стало одним из трёх учебных парусных шхун, предназначенных для реализации морских программ ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан» и «Молодежной Морской Лиги» на Дальнем Востоке.

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», осуществить доставку удалось благодаря поддержке Госкорпорации «Росатом» в рамках второго в этом году субсидируемого каботажного рейса, проходящего по маршруту: Санкт-Петербург- порт Восточный – Петропавловск-Камчатский – Санкт-Петербург.

«Для моряков атомного ледокольного флота доставка парусной шхуны стала радостным и почётным событием, - отмечает и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Судно «Лена» - это первый на Дальнем Востоке парусник для юнг. На шхуне ребята смогут на практике отработать навыки обучения, получить бесценный опыт. Важно, что мы внесли свой вклад в популяризацию морских профессий у молодежи. Семь футов под килем, парусник «Лена»!

 

 

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/11/07/11483-atomnyy-konteynerovoz-sevmorput-dostavil-shhunu-dlya-yunyh-moryakov-primorya/

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
04.11.22 18:00
Суть короко: в СССР Минрыбхоз был обязан обеспечить население рыбой, в России не так...
Комментарий к новости:Комитет ГД подготовил ко второму чтению проект о росте ставок сбора за вылов биоресурсов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", патриот
03.11.22 19:27
Добрый вечер, Д. О. Вернер и все жители земли Кольской, коллеги по работе и общей борьбе МБОУ Кольского Заполярья. Я, Юлия Бурак (Смирнова), заместитель директора по dоспитательной (идеологической) ра
Комментарий к новости:Иллюзий не осталось: за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза
Ольга
03.11.22 03:40
Голосую за село Минькино
Комментарий к новости:Жители Мурманской области могут выбрать населённые пункты, где в 2023 году появятся мобильная связь и интернет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Шулер». Художественный сериал, 5 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Ряду категорий медработников в Мурманской области будет увеличен минимальный уровень зарплаты-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 29 копеек, доллар теряет почти 86 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 16,5% увеличила выработку электроэнергии в октябре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 5 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В России утверждён план мероприятий по борьбе с гепатитом С
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика