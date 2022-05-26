Атомный контейнеровоз «Севморпуть» доставил в Мурманск около 2200 тонн груза

Переход от точки погрузки на полуострове Таймыр занял пять суток. В Мурманск экипаж транспортного судна с ядерной энергетической установкой доставил грузовую технику, строительное оборудование и контейнеры.

«Экипаж подтвердил высокие компетенции и оперативно обеспечил погрузку в условиях таяния льдов, - отметил и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Всего за период зимне-весенней навигации атомный контейнеровоз «Севморпуть» выполнил два рейса в направлении Енисейского района. Мы в полном объёме исполнили контрактные обязательства и наглядно продемонстрировали эффективность работы судна в ледовом припае».

Выгрузка в порту Мурманск продлится до пяти дней. После её завершения атомный контейнеровоз «Севморпуть» направится к причалам базы ФГУП «Атомфлот» для подготовки к летне-осенней навигации, сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот».

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/05/26/11443-atomnyy-konteynerovoz-sevmorput-zavershil-raboty-v-ramkah-zimne-vesenney-navigacii/