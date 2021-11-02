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Мурманская область. Арктика (16+)02.11.21 16:30

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» доставит груз для АЭС «Руппур»

2 ноября из порта Санкт-Петербург атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» вышел в направлении порта Владивосток. На борту единственного в мире транспортного судна с ядерной энергетической установкой - генеральный груз для строящейся АЭС «Руппур» (Бангладеш).

«Атомный контейнеровоз выполнит первый в этом году рейс в восточном направлении, - отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – В настоящее время в акватории Северного морского пути идёт активный процесс ледообразования, но технические характеристики судна позволят ему пройти весь маршрут без ледокольной проводки. Экипаж готов к решению поставленной задачи. Это ответственная миссия - доставить груз «Росатома» для строящейся атомной электростанции по акватории Севморпути».

Всего на борту атомного контейнеровоза «Севморпуть» - 1,4 тысячи тонн груза. Основная его часть – это металлоконструкции и механизмы. 

«Своевременная доставка оборудования и материалов на строящиеся АЭС – очень важная составляющая успеха реализации наших проектов в срок и в соответствии с заданной стоимостью. Сотрудничество с «Атомфлотом» помогает нам достигать поставленных целей», - заявил вице-президент АО «АСЭ» по закупкам и поставкам Дмитрий Тюкаев.

«Транспортный потенциал нашего судна уникален, - сказал капитан атомного контейнеровоза «Севморпуть» Сергей Бралгин. – Мы автономны, способны брать на борт негабаритные и тяжеловесные грузы, что позволяет сократить количество судов, задействованных в морской перевозке. Атомный контейнеровоз оснащен кранами и может самостоятельно производить выгрузку на необорудованный причал. Эта операция отработана нами при работах на ледовом припае».

Планируется, что переход до порта назначения займёт около 25 суток. Во Владивостоке груз будет выгружен для дальнейшей транспортировки в Бангладеш, сообщает пресс-служба «Атомфлота».

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макс
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