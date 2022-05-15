Атомный контейнеровоз «Севморпуть» доставит груз с площадки, строящегося терминала «Северная звезда», в Мурманск

13 мая атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» встал под погрузку к ледовому причалу на полуострове Таймыр. С площадки, строящегося терминала «Северная звезда», на борт единственного в мире транспортного судна с ядерной энергетической установкой будет доставлена строительная техника и контейнеры.

«Мы оперативно изменили рейсовое задание атомного контейнеровоза «Севморпуть», - сказал и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Судно следовало в Мурманск без груза, но поступила заявка, которую мы приняли. Наше судно востребовано, а его уникальные технические возможности успели оценить партнёры. Сейчас в Арктике реализуется множество проектов. «Росатомфлот» ориентирован на содействие всем компаниям, которые работают в высоких широтах».

6 мая «Севморпуть» под проводкой атомного ледокола «Вайгач» следовал от ледового причала реки Енисей в направлении порта Мурманск. Спустя двое суток атомный контейнеровоз самостоятельно продолжил движение к месту встречи с ледоколом ФГУП «Росморпорт».

13 мая дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» обеспечил постановку атомного контейнеровоза «Севморпуть» к ледовому причалу. Экипажи судов продемонстрировали отличное взаимодействие при совместной работе.

Ориентировочно погрузочные работы займут 10-12 суток. Всего на борт будет взято около 1 тысячи 700 тонн груза, сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот».

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/05/13/11440-atomnyy-konteynerovoz-sevmorput-dostavit-gruz-v-port-murmansk/