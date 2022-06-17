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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.22 14:30

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» вышел из порта Мурманск в Санкт-Петербург

ФГУП «Атомфлот» утверждён график первого рейса атомного контейнеровоза «Севморпуть» на Дальний Восток. 16 июня из порта Мурманск атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» взял курс на Санкт-Петербург. Планируется, что через неделю судно встанет под погрузку, а 24 июня выйдет в направлении Петропавловска-Камчатского.

Как сообщает пресс-служба предприятия, рейс будет реализован в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ). В этом году запланированы две субсидируемых каботажных перевозки грузов на атомном контейнеровозе «Севморпуть» по льготным тарифам в регионы Дальнего Востока и в обратном направлении в европейскую часть России.

«Атомный контейнеровоз «Севморпуть» самостоятельно пройдёт через всю акваторию Северного морского пути до места выгрузки, - сказал и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. — Ориентировочно 15 июля судно должно прибыть в порт Петропавловска-Камчатского. В настоящее время продолжаются работы по формированию грузовой базы в обоих направлениях. Экономическая модель рейса является наиболее привлекательной для грузовладельцев, заинтересованных в доставке продукции между европейской частью страны и Дальним Востоком».

Планируется, что 18 июля атомный контейнеровоз «Севморпуть» выйдет из порта Петропавловск-Камчатский в направлении Мурманска. Переход займет до 12 суток.

Проведение второго рейса на Дальний Восток запланировано на сентябрь 2022 года.

Напомним, что 19 мая 2022 года ФГУП «Атомфлот» определено победителем отбора на осуществление каботажных субсидируемых рейсов из европейской части Российской Федерации в регионы Дальнего Востока и в обратном направлении, проводимого Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России). В рамках этой задачи в 2022 году планируется выполнение двух круговых рейсов из портов, находящихся в европейской части РФ в дальневосточные порты.

 

 

Фото: ФГУП «Атомфлот».

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