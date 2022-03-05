Атомный контейнеровоз «Севморпуть» обеспечит доставку груза на ледовый припай реки Енисей

4 марта в Мурманском морском торговом порту атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» встал под погрузку строительных материалов для последующей их доставки в акваторию реки Енисей. Всего на борт планируется взять около 6 тысяч тонн генерального груза.

Погрузочные работы займут 7-9 дней. После их завершения атомный контейнеровоз «Севморпуть» возьмёт курс на полуостров Таймыр. В Енисейском заливе и в акватории реки Енисей его возьмёт под проводку атомный ледокол «Сибирь». Переход из порта Мурманск к точке выгрузки продлится до девяти дней.

«Выгрузка строительных материалов будет проводиться на необорудованный берег, - отметил первый заместитель генерального директора – директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – При содействии атомохода «Сибирь» контейнеровоз «Севморпуть» встанет к ранее подготовленному ледовому причалу в припае реки Енисей. Экипаж обеспечит выгрузку при помощи судовых кранов. Наши судоводители имеют успешный опыт постановки судна к ледовому причалу в припае и отлично знают особенности проведения данных работ».

Планируется, что атомный контейнеровоз «Севморпуть» выполнит до трёх таких рейсов, сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247928%2Fwall-149919532_2396