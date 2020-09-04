Атомный контейнеровоз «Севморпуть» прибыл в порт Петропавловск-Камчатский

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» 4 сентября прибыл в порт Петропавловск-Камчатский, сообщает пресс-служба Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства. Планируется, что контейнеровоз доставит по Северному морскому пути в Санкт-Петербург продукцию камчатских рыбопромышленников ориентировочно 25 сентября.

Рейс выполняется в рамках исполнения поручения президента России от 7 июня 2020 года о проработке вопроса снижения стоимости рыбной продукции путем уменьшения затрат на ее доставку из регионов Дальнего Востока в Европейскую часть России, используя СМП.

«Сейчас мы активно прорабатываем вопрос регулярной контейнерной линии Санкт-Петербург-Мурманск-Петропавловск-Камчатский. Мы регулярно общаемся с коллегами с Камчатки, из Санкт-Петербурга и Мурманска. Вопрос сложный. Для регулярной доставки товаров на Камчатку по Северному морскому пути (СМП), и обратной доставки рыбы, нужно решить массу вопросов: от отсутствия контейнеров рефрижераторов на СМП до ограничений по осадке судов в российских портах. Выход атомного контейнеровоза «Севморпуть» в рейс – очередная демонстрация того, что решение проблем реально, и в сегодняшних экономических условиях пандемии COVID-19 у СМП есть потенциал для роста грузопотока», – сообщил Владимир Панов, специальный представитель Госкорпорации «Росатом» по вопросам развития Арктики, заместитель председателя Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

Напомним, первый тестовый рейс по доставке рыбной продукции с Камчатки контейнеровоз «Севморпуть» совершил в августе 2019 года, доставив в Санкт-Петербург около 5 тысяч тонн грузов.