Атомный контейнеровоз «Севморпуть» приступил к рейдовой выгрузке в акватории порта Восточный

30 октября атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» прибыл в акваторию порта Восточный, расположенный в бухте Врангеля залива Находка Японского моря. Переход из Санкт-Петербурга занял 20 дней. Без ледокольной проводки атомный контейнеровоз прошёл через всю акваторию Северного морского пути.

«В ожидании причала, чтобы не терять время, приступили к выгрузке на рейде, - отметил капитан атомного контейнеровоза «Севморпуть» Сергей Бралгин. – В порт Восточный мы доставили основную часть груза: комплектующие кранов, крупногабаритные грузы, плавсредства, контейнеры с экспортным грузом. 3 ноября планируем выйти в направлении порта Петропавловск-Камчатский за партией контейнеров».

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», в настоящее время продолжается формирование грузовой базы для порта Санкт-Петербург. Планируется, что в Петропавловске-Камчатском на борт атомного контейнеровоза «Севморпуть» будет загружено 94 контейнера. Грузоотправители могут еще подать заявку на доставку груза в Санкт-Петербург по льготным тарифам. Рейс реализуется в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Кроме того, во время перехода из Санкт-Петербурга в порт Восточный специалисты Центра морских исследований МГУ им. М.В. Ломоносова провели экологический мониторинг акватории Северного морского пути. Ими собраны данные о фауне морских акваторий российской Арктики и состоянии морской воды в осенне-предзимний период в границах Севморпути, а также материалы о гидрофизических параметрах каждого из пройденных морей.

По заказу Госкорпорации «Росатом» работы по проведению комплексных исследований и мониторинга надводной и подводной экологической безопасности в акватории Северного морского пути проводятся Центром морских исследований МГУ с 2021 года.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/10/31/11479-atomnyy-konteynerovoz-sevmorput-pristupil-k-reydovoy-vygruzke-v-akvatorii-porta-vostochnyy/