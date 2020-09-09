Атомный контейнеровоз «Севморпуть» в начале октября направится в Антарктиду

Рейс атомного контейнеровоза «Севморпуть» из Санкт-Петербурга к берегам Антарктиды, в бухту Тала, планируется в начале октября текущего года. Об этом в ходе Х международного форума «Безопасность на транспорте» в Санкт-Петербурге сообщил начальник отдела безопасности мореплавания ФГУП «Атомфлот» (входит в ГК «Росатом») Сергей Стрельников.

Он напомнил, что «Севморпуть» в конце сентября прибудет в Санкт-Петербург, совершив переход по Северному морскому пути с грузом рыбы из Петропавловска-Камчатского. Затем на него будет погружено оборудования для доставки в Антарктиду на станцию Восток.