Атомный контейнеровоз «Севморпуть» возвращается в Мурманск

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» под проводкой атомного ледокола «Вайгач» 6 мая вышел от ледового причала реки Енисей в направлении порта Мурманск. Экипаж единственного в мире транспортного судна с ядерной энергетической установкой завершил работы по выгрузке второй партии груза для крупнейшего в нефтегазовой отрасли проекта по добыче углеводородов.

«С середины марта по май атомный контейнеровоз выполнил два рейса по доставке строительных материалов, - отметил и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – В установленные сроки нами обеспечена доставка свыше 11 тысяч тонн груза. В настоящее время в Енисейском заливе начинается активное таяние льда. Экипаж подтвердил свой профессионализм и готовность к работам в сжатые сроки с учетом динамичного изменения гидрометеорологических условий».

Как сообщает пресс-служба ФГУП «Атомфлот», переход от точки выгрузки до порта Мурманск займёт до шести дней. До выхода из припая Енисейского залива атомный контейнеровоз пройдёт под проводкой атомохода «Вайгач», а затем самостоятельно продолжит движение.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/galereya/