Атомный контейнеровоз «Севморпуть» встал под погрузку в порту Архангельск

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» 4 марта прибыл в порт Архангельск под погрузку разнородного генерального груза для проекта «Арктик СПГ 2». Как сообщает пресс-служба ФГУП «Атомфлот», переход судна из Санкт-Петербурга, где судно проходило плановый доковый и общезаводской ремонт, занял шесть 6,5 суток.

В порту Архангельск на борт судна загрузят железобетонные изделия, трубную продукцию, металлоконструкции, строительную технику и электротехническое оборудование.

После завершения погрузочных работ атомный контейнеровоз «Севморпуть» проследует к месторождению «Утреннее», расположенному на Гыданском полуострове в Обской губе.

«Атомный контейнеровоз «Севморпуть» обеспечит доставку и выгрузку груза на ледовый припай, - рассказал генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – В прошлом году экипаж судна совершил два рейса к месторождению «Утреннее». Заказчики высоко оценили возможности судна брать на борт объемные грузы и совершать выгрузку на необорудованный берег».

Выход из порта Архангельск в направлении Гыданского полуострова планируется в середине марта.