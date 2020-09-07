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Мурманская область. Арктика (16+)07.09.20 14:25

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» встал под загрузку в порту Петропавловск-Камчатский

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» 7 сентября встал под загрузку на причале грузового терминала «Сероглазка» в порту Петропавловск-Камчатский. Он доставит Северным морским путем в Санкт-Петербург 204 контейнера с 5,5 тысячи тонн камчатской рыбы. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Камчатского края.

Губернатор региона Владимир Солодов 6 сентября побывал на борту атомохода и обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества с руководителем проекта по организации грузоперевозок ФГУП «Атомфлот» Дмитрием Филатовым и капитаном «Севморпути» Фаридом Габбасовым. Глава региона назвал нынешний рейс важным этапом реализации поручения президента России увеличить к 2024 году грузопоток по Северному морскому пути до 80 млн тонн в год.

«Это важный шаг к обеспечению регулярной, а в перспективе и круглогодичной доставки грузов Северным морским путем. Освоение Севморпути радикально изменит логистику всей доставки грузов в мире, не только в России. Важно подчеркнуть, что это существенно увеличивает преимущества Камчатки. Наш полуостров может стать новым центром мировой логистики. В перспективе мы видим Петропавловск, как ключевой хаб, ворота Северного морского пути», - сказал глава региона.

Владимир Солодов акцентировал, что возможности использования Севморпути для Камчатки далеко не ограничиваются доставкой рыбы – это только старт.

«Любые грузы из Петербурга, Мурманская, Архангельска могут быть доставлены буквально за 2 недели до Петропавловская с минимальной стоимостью. Это один из ключевых путей по сокращению стоимости доставки, сокращению транспортной наценки, которая сейчас предопределяет высокие цены. Кроме того, навигация Северным морским путем повлечет за собой развитие судоремонта и портовых мощностей», - сказал Владимир Солодов.

Руководитель проекта по организации грузоперевозок ФГУП «Атомфлот» Дмитрий Филатов также назвал нынешний рейс значимым событием года.

«Нам было интересно продолжить опыт работы по Севморпути с Камчаткой. В данном случае, по доставке рыбы с Дальнего Востока в северо-западную часть России – Санкт-Петербург. Мы сейчас работаем над тем, чтобы увеличить количество рейсов. Регулярность – это ключевой фактор, чтобы показать потенциальным заказчикам, что мы есть, что мы эту работу ведем стабильно и можем из года в год предложить услуги на высоком уровне. Здесь важно чтобы и остальные заказчики, кто заинтересован в перевозках по Севморпути -  не только рыбаки,  также отлаженно действовали и готовы были заключать контракты для того, чтобы мы могли спланировать до 4 судозаходов в период летней и осенней навигации. Это судно очень широкого назначения, оно может перевозить любые виды грузов», - сказал Филатов.

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