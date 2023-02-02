Атомный контейнеровоз «Севморпуть» выполнит два круговых рейса из Санкт-Петербурга в порты Дальнего Востока

ФГУП «Атомфлот» сформированы предложения по оптимальным периодам выполнения двух субсидируемых каботажных рейсов атомного контейнеровоза «Севморпуть» из порта Санкт-Петербург в порты Дальнего Востока в летне-осеннюю навигацию 2023 года. Планируется, что в первый рейс судно выйдет из Санкт-Петербурга в третьей декаде июня, а во второй – в третьей декаде сентября.

«В настоящее время идёт работа по формированию потенциальной грузовой базы в Мурманске, Санкт-Петербурге, Восточном, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском - сказал и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Планируется, что из европейской части России судно выйдет в направлении порта Восточный и Владивосток, а затем зайдет в Петропавловск-Камчатский. В прошлом году мы подтвердили готовность работать в установленные сроки, перевозить негабаритные грузы и взаимодействовать даже с физическими лицами. Для экономической эффективности каботажного рейса важно обеспечить обратную загрузку судна».

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», субсидируемые каботажные рейсы реализуются в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

В 2022 году ФГУП «Атомфлот» было определено победителем отбора на осуществление каботажных субсидируемых рейсов из европейской части Российской Федерации в регионы Дальнего Востока и в обратном направлении, проводимого Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. В рамках этой задачи в 2022 году выполнено два круговых рейса из портов, находящихся в европейской части РФ в дальневосточные порты и в обратном направлении.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2023/02/01/11502-atomnyy-konteynerovoz-sevmorput-vypolnit-dva-krugovyh-reysa-iz-sankt-peterburga-v-porty-dalnego-vostoka/