Атомный контейнеровоз «Севморпуть» вышел из Петропавловска-Камчатского в направлении порта Мурманск

30 июля атомный контейнеровоз «Севморпуть», совершающий субсидируемый каботажный рейс, вышел из Петропавловска-Камчатского в направлении порта Мурманск. Рейс реализуется в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

На борту судна - 204 сорокафутовых рефрижераторных контейнера с морепродуктами.

«Первый в этом году субсидируемый каботажный рейс демонстрирует готовность грузоотправителей доставлять продукцию через акваторию Севморпути, - отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Из Санкт-Петербурга на Дальний Восток мы вышли с загрузкой на 90%, а с Камчатки судно взяло полный груз рефрижераторных контейнеров. Наша работа по привлечению клиентов приносит результаты. Маршрут и график движения судна известен грузоотправителям заблаговременно. Это позволяет им планировать работу».

В эту летне-осеннюю навигацию в акватории Северного морского пути ледовая обстановка сложнее, чем в прошлом году (восточная часть Карского моря до сих пор еще покрыта льдом). Несмотря на это, атомный контейнеровоз «Севморпуть» без ледокольной поддержки проследует по маршруту. Экипаж будет оперативно получать рекомендации от специалистов ФГБУ «ГлавСевморпуть». Планируется, что переход из Петропавловска-Камчатского в Мурманск займёт 14-15 суток.

Как напоминает пресс-центр ФГУП «Атомфлот», 24 июня атомный контейнеровоз «Севморпуть» вышел из порта Санкт-Петербург в первый в этом году субсидируемый каботажный рейс по маршруту: Санкт-Петербург - порт Восточный (Находка) – Петропавловск-Камчатский – Мурманск.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2023/07/31/11541-atomnyy-konteynerovoz-sevmorput-vyshel-iz-petropavlovska-kamchatskogo-v-napravlenii-porta-murmansk/