Атомный контейнеровоз «Севморпуть» вышел из порта Архангельск в направлении Гыданского полуострова

17 марта атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» (предприятие Госкорпорации «Росатом») вышел из морского порта Архангельск в направлении Гыданского полуострова. На борту судна более 20 тысяч фрахтовых тонн разнородного генерального груза для проекта «Арктик СПГ 2».

«Атомный контейнеровоз «Севморпуть» вышел в свой первый рейс в этом году, - говорит первый заместитель генерального директора – директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – В Санкт-Петербурге был успешно выполнен плановый доковый ремонт судна. Контейнеровоз готов к работе в высоких широтах. Переход до места выгрузки займет меньше шести суток».

На месторождение «Утреннее» атомный контейнеровоз «Севморпуть» доставит продукцию отечественных предприятий: железобетонные изделия, трубную продукцию, металлоконструкции, строительную технику и электротехническое оборудование.

«Маршрут к месторождению «Утреннее» хорошо знаком экипажу, - рассказывает капитан атомного контейнеровоза «Севморпуть» Олег Марков. – В прошлом году выполнили два подобных рейса. Для проекта «Арктик СПГ 2» мы снова доставим объемный груз. Экипаж «Севморпути» обеспечивает выгрузку кранами, установленными на судне», сообщает отдел коммуникаций «Росатомфлота».