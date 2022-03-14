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Мурманская область. Арктика (16+)14.03.22 14:05

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» вышел в направлении Енисейского залива

13 марта атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» вышел из порта Мурманск в направлении Енисейского залива. На борту судна находится около 6 тысяч тонн генерального груза.          

«Планируется, что атомный контейнеровоз «Севморпуть» самостоятельно проследует в направлении Енисейского залива, - сказал первый заместитель генерального директора – директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – В Енисейском заливе и в акватории реки Енисей его возьмет под проводку универсальный атомный ледокол «Сибирь». После постановки к ранее подготовленному ледовому причалу в припае реки Енисей экипаж контейнеровоза обеспечит выгрузку. Эти работы продлятся до девяти дней».

При благоприятных гидрометеорологических условиях переход из порта Мурманск до места выгрузки займёт шесть дней, сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот».

 

 

 

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/03/14/11423-atomnyy-konteynerovoz-sevmorput-rosatomflota-vyshel-v-napravlenii-eniseyskogo-zaliva/

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