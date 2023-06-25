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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.23 15:00

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» вышел в субсидируемый каботажный рейс на Дальний Восток

24 июня атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» вышел из порта Санкт-Петербург в первый в этом году субсидируемый каботажный рейс по маршруту: Санкт-Петербург - порт Восточный (Находка) – Петропавловск-Камчатский – Мурманск. Рейс реализуется в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

На Дальний Восток экипаж судна доставит более ста контейнеров, металлоконструкции, пиломатериалы, краны и автотехнику.

«Загрузка судна обеспечена на 90 процентов от его объёмов, - отметил заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» - директор Дирекции СМП Вячеслав Рукша. – Планируется, что переход до порта Восточный займёт около 22 суток. Сейчас идёт работа по формированию грузовой базы для рейса в обратном направлении. Осенью атомный контейнеровоз выполнит еще один круговой рейс между Северо-Западом и Дальним Востоком. Сейчас рейсы субсидируются из федерального бюджета, но важно в будущем обеспечить экономическую эффективность перевозки».

«Наращивание мощностей СМП и организация регулярных контейнерных линий способствует снижению логистических издержек. Это сократит как стоимость, так и сроки поставок продукции в обоих направлениях. Для грузовладельцев это шанс доставить свой товар по цене перевозки груза, платить за фрахт атомного контейнеровоза не нужно. Помимо этого рейса в 2023 году будет выполнено ещё два, один из которых совершит атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» в октябре–ноябре, а другой – судно, привлекаемое по договору фрахтования», - отметил первый заместитель Минвостокразвития ГаджимагомедГусейнов.

Как пишет www.rosatomflot.ru, помимо транспортировки груза, экипаж атомного контейнеровоза «Севморпуть» обеспечит работу специалистов Центра морских исследований

МГУ имени М.В. Ломоносова. В рейсе ученые проведут наблюдения за морскими млекопитающими и птицами, непрерывные измерения солёности и температуры воды по всему маршруту. Впервые учёные установят три видеокамеры в носовой части судна с обзором не менее 180 градусов для получения непрерывного видео- и фотоматериала о ситуации на пути следования судна. В дальнейшем материал будет обработан экспертами-зоологами, а затем адаптирован для обучения нейронной сети с целью разработки сервиса автоматизированной идентификации морских млекопитающих и птиц.

 

Фото:  http://www.rosatomflot.ru/press-centr/galereya/

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