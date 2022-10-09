Атомный контейнеровоз «Севморпуть» вышел в субсидируемый каботажный рейс с загрузкой 90%

9 октября атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» вышел из порта Санкт-Петербурга во второй субсидируемый каботажный рейс по маршруту Санкт-Петербург – порт Восточный – Петропавловск-Камчатский – Санкт-Петербург. На борту судна находятся строительные материалы, оборудование, транспортные средства и 89 сорокафутовых контейнеров. Рейс реализуется в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

«Судно загружено на 90% в плане задействованного объёма грузовых помещений, - пояснил капитан атомного контейнеровоза «Севморпуть» Сергей Бралгин. – Переход до порта Восточный займёт ориентировочно 21 день. Там мы выгрузим часть груза, примем на борт товар для Санкт-Петербурга и продолжим движение в Петропавловск-Камчатский. Как и в первом рейсе, с Дальнего Востока в Санкт-Петербург мы доставим контейнеры с замороженной морской продукцией, в этот раз их будет около 90, а также генеральный груз».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, помимо выполнения рейсового задания экипаж атомного контейнеровоза «Севморпуть» обеспечит работу специалистов Центра морских исследований МГУ им. М.В. Ломоносова. Они проведут экологический мониторинг акватории Северного морского пути. Полевые работы помогут дополнить недостающие данные о фауне морских акваторий российской Арктики и состоянии морской воды в осенне-предзимний период в границах Севморпути.

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», учёные планируют получить данные о гидрофизических параметрах каждого из морей — в систему забора забортной воды на «Севморпути» установят автономные датчики Star-Oddi, которые будут непрерывно измерять температуру поверхностного слоя моря по ходу движения судна. После обработки полученных данных учёные из Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН смогут продолжить картирование распространения водных масс на шельфе морей российской Арктики, в первую очередь, плюмов больших сибирских рек — Оби, Енисея и Лены.

Работы по проведению комплексных исследований и мониторинга надводной и подводной экологической безопасности в акватории Северного морского пути проводятся Центром морских исследований МГУ по заказу Госкорпорации «Росатом» с 2021 года.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/10/09/11472-atomnyy-konteynerovoz-sevmorput-vyshel-v-subsidiruemyy-kabotazhnyy-reys-s-zagruzkoy-90/