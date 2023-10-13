Мурманская область. Арктика (16+)13.10.23 12:30
Атомный контейнеровоз «Севморпуть» вышел в третий субсидируемый каботажный рейс на Дальний Восток
13 октября атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» вышел из порта Санкт-Петербург в направлении порта Восточный (Находка).
Экипаж единственного в мире транспортного судна с ядерной энергетической установкой приступил к выполнению программы третьего в этом году субсидируемого каботажного рейса. Он пройдёт по маршруту: Санкт-Петербург - порт Восточный – Петропавловск-Камчатский – Санкт-Петербург.
Как сообщает rosatomflot.ru, планируется, что переход до порта Восточный займет около 22 дней. Рейс реализуется в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/galereya/
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