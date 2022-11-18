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Мурманская область. Арктика (16+)18.11.22 12:45

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» завершает программу субсидируемого каботажного рейса

17 ноября атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» вышел из порта Петропавловск-Камчатский в направлении Санкт-Петербурга. На борту судна - 45 рефконтейнеров с рыбной продукцией и 50 контейнеров с разнородным грузом, а также комплект металлоконструкций.

Грузоотправителями партий контейнеров выступили компании ООО «Дальрефтранс», ООО «Талан» и ООО «Транзит».

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», перевозка выполняется в рамках второго в этом году субсидируемого каботажного рейса, проходящего по маршруту: Санкт-Петербург-порт Восточный – Петропавловск-Камчатский – Санкт-Петербург. Рейс реализуется в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

«Впервые погрузочные работы проходили у причалов Петропавловск-Камчатского морского торгового порта - отметил и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Портовики отработали максимально оперативно. Планируем, что переход атомного контейнеровоза «Севморпуть» в Санкт-Петербург завершится 10 декабря. Особо отмечу, что в этом рейсе мы везём груз физических лиц: два контейнера с личными вещами и автомобиль. Люди воспользовались льготными тарифами доставки».

 

 

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/galereya/

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