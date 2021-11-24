Атомный контейнеровоз «Севморпуть» завершил переход на Дальний Восток

24 ноября атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» прибыл в район порта Находка. Переход из Санкт-Петербурга занял 22 дня. На Дальний Восток судно доставило генеральный груз для строящейся АЭС «Руппур» (Бангладеш).

«Атомный контейнеровоз без замечаний выполнил переход из Санкт-Петербурга, - отметил первый заместитель генерального директора – директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. - Рекомендации Штаба морских операций предприятия позволили капитану судна выбрать оптимальный маршрут движения и без задержек пройти в акватории Севморпути. На некоторых участках ледовые условия приближаются к тяжёлым, но технические характеристики судна и профессионализм экипажа обеспечили успешное решение задачи».

В порт Находка атомный контейнеровоз «Севморпуть» доставил 1,4 тысячи тонн груза для строящейся атомной электростанции. В ближайшее время судно встанет к причалу для выгрузки.