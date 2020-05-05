Атомный контейнеровоз «Севморпуть», завершив выгрузку первой партии груза в бухте Северная, возвращается в Мурманск

3 мая экипаж атомного контейнеровоза «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» завершил выгрузку первой партии груза в бухте Северная архипелага Земля Франца-Иосифа. В настоящее время единственное в мире транспортное судно с ядерной энергетической установкой следует в порт Мурманск.

«25 апреля атомный контейнеровоз «Севморпуть» достиг архипелага Земля Франца-Иосифа, - рассказывает первый заместитель генерального директора - директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. - Подходной канал к ледовому причалу обеспечил атомный ледокол «Вайгач». Сразу же после этого началась выгрузка. Экипаж атомного контейнеровоза «Севморпуть» имеет успешный опыт работ на припайном льду. Задачу выполнили высоко профессионально».

Всего в бухту Северная было доставлено около 14,5 тысячи тонн разнородного груза: контейнеры, бетонные плиты, строительные материалы и автотехника. Владельцем груза является ООО «Запсибгазпром - Газификация».

4 мая на судно была завершена погрузка попутного груза. После этого атомный контейнеровоз «Севморпуть» вышел в направлении порта Мурманск.

Планируется, что к концу суток 6 мая атомный контейнеровоз «Севморпуть» прибудет в порт Мурманск и в дальнейшем встанет под погрузку второй партии груза, сообщил отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот».