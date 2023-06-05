Атомный ледокол «50 лет Победы» завершил работу в период зимне-весенней навигацииЗаполярные юмористы снова рассмешили зал: в следующий этап прошли все команды
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Мурманская область. Арктика (16+)05.06.23 16:25

Атомный ледокол «50 лет Победы» завершил работу в период зимне-весенней навигации

4 июня атомный ледокол «50 лет Победы» ФГУП «Атомфлот» вернулся в порт приписки Мурманск. С ноября 2022 года экипаж атомохода обеспечил проводку 125 судов. Ледоколом пройдено 28500 миль.

«Атомный ледокол «50 лет Победы» обеспечивал безопасную проводку судов на морском канале Обской губы и в Карском море, - отметил и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Экипаж высокопрофессионально выполнил контрактные обязательства перед заказчиками. Благодарю моряков за работу».

19-20 июня на атомном ледоколе «50 лет Победы» запланирована смена экипажа. После четырех месяцев работы команда капитана Руслана Сасова сдаст вахту капитану Дмитрию Лобусову. В этом году его экипажу предстоит обеспечить два рейса на Северный полюс.

Сейчас экипаж атомного ледокола «50 лет Победы» приступил к плановым ремонтным работам и подготовке к круизным рейсам.

В настоящее время в акватории Северного морского пути продолжают работать атомные ледоколы «Арктика», «Сибирь», «Урал», «Таймыр», «Вайгач» и «Ямал», сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот».

 

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/galereya/

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