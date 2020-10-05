Атомный ледокол «Арктика» достиг Северного полюса

Атомный ледокол ЛК-60 «Арктика» проекта 22220 под флагом Балтийского завода 3 октября 2020 года в 18.00 достиг Северного полюса.

Как сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), во время двухнедельного перехода из Санкт-Петербурга в Мурманск специалисты сдаточной команды Балтийского завода и представители заказчика осуществляют проверку работы атомного ледокола в ледовых условиях. В ходе проводимых испытаний судно выполнило «программу максимум», достигнув Северного полюса Земли.

В ближайшие дни атомный ледокол прибудет в Мурманск, где запланировано подписание приёмного акта.