17 сентября в Санкт-Петербург после завершения второго этапа ходовых испытаний вернулся головной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220. В период с 23 июня по 16 сентября в Финском заливе и Балтийском море была проведена проверка работы механизмов и оборудования атомохода, протестированы электроэнергетическая система в ходовых условиях и маневренные характеристики судна при различных вариантах осадки.

«Программа ходовых испытаний выполнена в полном объёме, - говорит генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Судостроителями, подрядными организациями и сдаточным экипажем проведена большая работа. Мы удовлетворены результатами. Атомный ледокол «Арктика» готов к переходу в Мурманск».

22 сентября головной универсальный атомный ледокол «Арктика» выйдет от достроечной набережной АО «Балтийский завод» в направлении морского порта Мурманск. Планируется, что переход займёт около двух недель. За это время будет осуществлена проверка работы атомного ледокола в ледовых условиях.