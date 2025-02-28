Атомный ледокол «Арктика» обеспечил первую в этом году постановку судна на ледовую площадку

27 февраля в Енисейском заливе экипаж головного универсального атомного ледокола «Арктика» ФГУП «Атомфлот» выполнил первую в этом году постановку судна «Никифор Бегичев» на ледовую площадку в бухте Слободская. Теплоход приступил к выгрузке строительных материалов на ледовый причал.

«Впервые атомный ледокол обеспечил постановку судна в бухте Слободская, — отметил капитан ГУАЛ «Арктика» ФГУП «Атомфлот» Александр Скрябин. — Енисейский район активно развивается, увеличивается география ледовых причалов. При подходе к бухте мы успешно преодолели ледовый барьер протяжённостью около трёх миль. Он состоял из сплошных гряд торосов с толщинами от трех до пяти метров. Это было единственное препятствие. Постановка на ледовую площадку прошла в штатном режиме и заняла чуть больше двух часов».

Ледовый причал представляет собой временную площадку на льду, где суда могут выгружать и загружать грузы. Это особенно важно в условиях Арктики, где традиционные порты могут быть недоступны. Постановка судна на ледовый причал считается одной из сложнейших операций из-за необходимости точного маневрирования и учёта ледовых условий. ФГУП «Атомфлот» совместно с ФГБУ «ГлавСевморпуть» обеспечивает безопасное выполнение таких операций, что способствует развитию транспортной инфраструктуры в Арктической зоне.

«Ввод в эксплуатацию универсальных атомных ледоколов позволяет выстраивать максимально эффективную логистику для обеспечения постановки судов к ледовым площадкам, — сказал первый заместитель генерального директора — начальник Штаба морских операций ФГБУ «Главсевморпуть» Владимир Арутюнян. — В ближайшие время начнут работу ледовые причалы на Енисее в портопунктах Воронцово, Караул и Таналау. Выгрузка на припай продлится до начала мая».

Фото: https://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2025/02/28/11650-atomnyy-ledokol-arktika-obespechil-pervuyu-v-etom-godu-postanovku-sudna-na-ledovuyu-ploshadku/