Встречаемся в воскресенье у маятника, или И всё-таки она вертится!Наш пёстрый мир: полный отказ от пластиковой посуды в Англии, еда из травы в Кении, Карнавал чёрных и белых в колумбийском городе Пасто
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)16.01.23 10:15

Атомный ледокол «Арктика» обеспечил проводку газовоза «Владимир Воронин» через сложные участки СМП

В море Лаптевых и в проливе Вилькицкого толщина льда составила от 70 см до 1,5 метра.

В восточной части моря Лаптевых севернее Новосибирских островов головной универсальный атомный ледокол (ГУАЛ) «Арктика» ФГУП «Атомфлот» 6 января взял под проводку газовоз «Владимир Воронин». 9 января в районе острова Русский в Карском море проводка была завершена. Атомоход обеспечил судну безопасное прохождение сложных участков акватории Северного морского пути (СМП): моря Лаптевых и пролива Вилькицкого, сообщает пресс-служба ФГУП «Атомфлот».

«Несмотря на тяжёлые ледовые условия, средняя скорость ледокольной проводки составила около 10 узлов, ‒ рассказал исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. — В море Лаптевых и в проливе Вилькицкого толщина льда составила от 70 см до 1,5 метра. Профессионализм экипажей атомного ледокола «Арктика» и газовоза «Владимир Воронин» способствовал обеспечению безопасного прохождения всего маршрута, а головное судно проекта 22220 в очередной раз подтвердило свои исключительные технические характеристики».

Во время проводки ГУАЛ «Арктика» регулярно получал информацию с рекомендациями плавания от специалистов ФГБУ «ГлавСевморпуть». Это позволило каравану оперативно реагировать на изменения.

Напоминается, что в конце февраля 2022 года впервые в истории арктической навигации в это время года с востока на запад головной универсальный атомный ледокол «Арктика» обеспечил проводку каравана судов малого ледового класса.

 

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2023/01/13/11496-atomnyy-ledokol-arktika-obespechil-provodku-gazovoza-vladimir-voronin-cherez-slozhnye-uchastki-akvatorii-sevmorputi/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)10 фактов о рынке труда Мурманской области в 2022 году
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
13.01.23 12:59
Это всё из-за отсутствия на судах первичных партийных организаций Единой России и организации соревнований между экипажами...
Комментарий к новости:Добыча водных биоресурсов российскими рыбаками в 2022 году снизилась на 3,4% — до 4,8 млн тонн
TheBat
13.01.23 09:57
Да.странный совет перед походом на почту уточнять ситуацию по телефону Все знают,что на почте в течении дня не поднимают трубки телефона вообще. Что дальше делать?
Комментарий к новости:Скотча нет, посылки почта не принимает
Fylhtq95
11.01.23 14:23
Меня шокирует средний возраст ушедших в мир иной мужчин - 67 лет!!! Семь лет на заслуженном отдыхе при северном пенсионном возрасте. Это как-то противоречит нашему лозунгу "На Севере - жить!"
Комментарий к новости:В городе атомщиков в декабре 2022 года смертность была выше, чем рождаемость
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире11:20«Заповедный Дагестан». Документальный фильм (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Минтруд России сообщил об индексации на 11,9% с 1 февраля более 40 выплат, пособий и компенсаций-PRO Валюту (16+)Цены на нефть снижаются, курс доллара США умеренно опускается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)ПАО «Россети» перевели на дистанционное управление крупный центр питания Кольского полуострова-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Заключенным и подследственным готовят послабления. Но не всё так однозначно
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика