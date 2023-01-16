Атомный ледокол «Арктика» обеспечил проводку газовоза «Владимир Воронин» через сложные участки СМП

В море Лаптевых и в проливе Вилькицкого толщина льда составила от 70 см до 1,5 метра.

В восточной части моря Лаптевых севернее Новосибирских островов головной универсальный атомный ледокол (ГУАЛ) «Арктика» ФГУП «Атомфлот» 6 января взял под проводку газовоз «Владимир Воронин». 9 января в районе острова Русский в Карском море проводка была завершена. Атомоход обеспечил судну безопасное прохождение сложных участков акватории Северного морского пути (СМП): моря Лаптевых и пролива Вилькицкого, сообщает пресс-служба ФГУП «Атомфлот».

«Несмотря на тяжёлые ледовые условия, средняя скорость ледокольной проводки составила около 10 узлов, ‒ рассказал исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. — В море Лаптевых и в проливе Вилькицкого толщина льда составила от 70 см до 1,5 метра. Профессионализм экипажей атомного ледокола «Арктика» и газовоза «Владимир Воронин» способствовал обеспечению безопасного прохождения всего маршрута, а головное судно проекта 22220 в очередной раз подтвердило свои исключительные технические характеристики».

Во время проводки ГУАЛ «Арктика» регулярно получал информацию с рекомендациями плавания от специалистов ФГБУ «ГлавСевморпуть». Это позволило каравану оперативно реагировать на изменения.

Напоминается, что в конце февраля 2022 года впервые в истории арктической навигации в это время года с востока на запад головной универсальный атомный ледокол «Арктика» обеспечил проводку каравана судов малого ледового класса.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2023/01/13/11496-atomnyy-ledokol-arktika-obespechil-provodku-gazovoza-vladimir-voronin-cherez-slozhnye-uchastki-akvatorii-sevmorputi/