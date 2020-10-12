Атомный ледокол «Арктика» прибыл в порт приписки Мурманск

12 октября головной универсальный атомный ледокол «Арктика» завершил переход из Санкт-Петербурга в порт приписки Мурманск. Судно ошвартовалось у причалов базы ФГУП «Атомфлот» Госкопорации «Росатом». За 21 сутки атомоход проекта 22220 преодолел около 4800 морских миль.

«Во время перехода мы специально вышли к географической точке Северного полюса, чтобы собрать максимальный объем информации о работе атомного ледокола в ледовых условиях, - отметил заместитель генерального директора по строительству флота – руководитель представительства ФГУП «Атомфлот» в г. Санкт-Петербурге Константин Князевский. – Полученные результаты подтверждают проектные характеристики судна. На 50 процентах мощности атомный ледокол преодолел все ледовые поля, встретившиеся в приполюсном районе. Этого удалось достигнуть благодаря уникальным обводам корпуса судна».

В ледовых полях различной толщины сдаточный экипаж «Арктики» протестировал работу винто-рулевого комплекса и системы электродвижения судна.

Напомним, ледокол вышел от достроечной набережной АО «Балтийский завод» Санкт-Петербурга в направлении порта приписки Мурманск 22 сентября. 3 октября в 18.00 по московскому времени в ходе проверки систем и оборудования в ледовых условиях судно достигло географической точки Северного полюса. Торжественная передача головного универсального атомного ледокола ФГУП «Атомфлот» и поднятие флага Российской Федерации на борту судна намечена на 21 октября 2020 года, сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот».