Атомный ледокол «Арктика» выйдет на комплексные швартовные испытания 27 мая

Головной атомный ледокол ЛК-60 «Арктика», строящийся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, выйдет на комплексные швартовные испытания 27 мая. Об этом в ходе церемонии закладки четвертого ледокола ЛК-60 «Якутия» сообщил генеральный директор завода Алексей Кадилов. По его словам, техготовность головного ледокола «Арктика» составляет 99%.

«Сегодня заканчивается второй этап межведомственных испытаний турбогенераторов. Кировский завод заканчивает эту работу, предъявляет комиссии, и с завтрашнего дня начинаются комплексные швартовные испытания... в ходе которых будут проверяться реакторные установки, системы электродвижения. Я считаю, что в начале 20 чисел июня ледокол уйдёт в море», - сказал глава судостроительного предприятия.

Напомним, на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, сегодня заводу исполняется 164 года со дня основания) в Санкт-Петербурге 26 мая состоялась ограниченная по количеству участников церемония закладки четвертого по счету и третьего серийного атомного ледокола проекта 22220 (ЛК-60) мощностью 60 МВт «Якутия».