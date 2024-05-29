Атомный ледокол «Ленин», на базе которого устроен музей, пройдёт плановый доковый ремонт

Первый в мире атомный ледокол «Ленин», на базе которого действует Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин» ФГУП «Атомфлот», пройдёт плановый доковый ремонт. Атомоход с помощью буксиров отведут от места стоянки на Морском вокзале Мурманска в док ПД-3, расположенный в акватории порта.

«Постановка в плавдок связана с обязательным предъявлением судна в доке Российскому морскому регистру судоходства, - отметил главный инженер ФГУП «Атомфлот» Владимир Кондратьев. - Подобное освидетельствование ледокол должен проходить каждые 10 лет. Последний раз атомный ледокол «Ленин» стоял в доке в 2013 году. В прошлом году мы согласовали перенос работ. Сейчас нам предстоит выполнить покраску подводной, надводной частей корпуса, а также рубки ледокола. Кроме того, будет произведён осмотр корпусных цистерн и донно-бортовой арматуры. В случае необходимости нам предстоит обеспечить ремонт».

Как отмечает пресс-служба ФГУП «Атомфлот», работы запланированы с 15 июня по 25 июля. На это время атомоход будет закрыт для экскурсий.