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Мурманская область. Арктика (16+)14.01.22 09:00

Атомный ледокол «Сибирь» готов к работе в Арктике

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 13 января из Санкт-Петербурга первый серийный универсальный атомный ледокол «Сибирь» ФГУП «Атомфлот» вышел в направлении порта приписки Мурманск. Судно готово к работе в акватории Северного морского пути. Планируется, что переход займёт 8-9 дней.

«Экипаж серийного универсального атомного ледокола «Сибирь» укомплектован опытными судоводителями, которые проработали и хорошо знают маршрут перехода, - отметил первый заместитель генерального директора – директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – В настоящее время в Северном и Норвежском морях наблюдаются неблагоприятные погодные условия: порывы ветра достигают 30 м/с. Штаб морских операций предприятия предоставит капитану рекомендации для безопасного прохождения по маршруту».

В ближайшие месяцы продолжится тестирование и мониторинг всех судовых систем. Планируется, что через несколько дней после прихода в порт Мурманск серийный универсальный атомный ледокол «Сибирь» выйдет в свой первый рабочий рейс. Местом эксплуатации судна станет западный сектор Арктики - Обь-Енисейский район Карского моря.

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», закладка первого серийного универсального атомного ледокола «Сибирь» проекта 22220 состоялась 26 мая 2015 года. Спуск на воду – 22 сентября 2017 года. 24 декабря 2021 года - подписание акта приема-передачи первого серийного универсального атомного ледокола ФГУП «Атомфлот».

Основные характеристики УАЛ «Сибирь» проекта 22220: длина - 173,3 метра (160 метров по КВЛ); ширина - 34 метра (33 метра по КВЛ); высота борта - 15,2 метра, мощность - 60 МВт (на валах); скорость хода - 22 узла (по чистой воде), осадка - 10,5 метра/9,03 метра; максимальная ледопроходимость - 2,9 метра; водоизмещение - 33 540 тонн; расчетный срок службы - 40 лет; численность экипажа - 54 человека.

Первый серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 назван в честь выведенного из эксплуатации атомохода «Сибирь». В 1978 году атомный ледокол «Сибирь» впервые осуществил круглогодичную навигацию на линии Мурманск – Дудинка. Совместно с ледоколом «Капитан Сорокин» атомоход провел в Дудинку дизель-электроходы «Павел Пономарев» и «Наварин». В 1987 году атомный ледокол «Сибирь» обеспечил эвакуацию и высадку ледовых дрейфующих станций («Северный полюс-27», «Северный полюс-29») с заходом на Северный полюс в мае. На тот момент в это время года из-за сложных ледовых условий на вершину планеты не заходило еще ни одно надводное судно. В 1992 году атомный ледокол «Сибирь» был выведен из эксплуатации.

 

 

Фото: «МедиаПалуба».

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