Атомный ледокол «Сибирь» обеспечил первую в этом году постановку судна к ледовому причалу на реке Енисей

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», операцию 16 февраля провели в районе мыса Таналау на реке Енисей. После завершения операции экипаж теплохода «Таймыр» приступил к выгрузке. Операция по постановке судна заняла меньше двух часов. Но ей предшествовала большая подготовительная работа: в припайном льду были сделаны прорези по месту стоянки судна, размечена ось подходного канала, выставлены ориентиры.

Отмечается, что постановка к ледовому причалу считается одной из наиболее сложных операций в акватории Северного морского пути. Она требует чёткой координации действий экипажей атомного ледокола и проводимого судна, а также гидрологов, ответственных за ледовый причал.

«Постановка к ледовому причалу отработана экипажами «Росатомфлота», — отметил капитан универсального атомного ледокола «Сибирь» Константин Келарев. — Наиболее сложным моментом является прокладка ледоколом подходного канала к причалу. Канал должен быть идеально прямым, иначе судно не сможет набрать нужную скорость. Благодаря слаженной работе экипажа атомохода, постоянной координации со стороны береговых гидрологов мы с первого раза справились с этой задачей».

Фото: https://t.me/rosatomru/1549