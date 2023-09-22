Атомный ледокол «Сибирь» завершил работу в период очередной навигации

21 сентября серийный универсальный атомный ледокол «Сибирь» ФГУП «Атомфлот» вернулся в порт приписки Мурманск. С ноября 2022 года обеспечена проводка 128 судов, пройдено 62155,6 морских миль.

«В сентябре этого года атомный ледокол «Сибирь» участвовал в уникальной проводке самого крупного судна типа CapeSize с грузом 164,5 тысячи тонн железнорудного концентрата. Экипаж сработал с ювелирной точностью и обеспечил безопасную проводку судна в Восточно-Сибирском море. Отмечу, поставленные задачи на время рейса перед экипажем выполнены. Команда, обладая большим опытом, отработала слаженно и выполнила все контрактные обязательства перед заказчиками», – прокомментировал и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Олег Дарбинян.

Как сообщает rosatomflot.ru, после долгого рейса СУАЛ «Сибирь» будет находится в Мурманске на плановом обслуживании. 22 сентября запланирована смена экипажа. Команда капитана Олега Щапина сдаст вахту капитану Константину Келареву.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/galereya/