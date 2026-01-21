Из Териберки в аэропорт Мурманска теперь можно доехать без пересадок на автобусеИтоги-2025: грузооборот порта Мурманск сократился на 9,8%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.01.26 10:15

Атомный ледокол «Урал» доставил спутниковое оборудование в самый северный посёлок России

Один из ведущих российских операторов спутникового телевидения при поддержке госкорпорации «Росатом» реализовал гуманитарную акцию для жителей самого северного населенного пункта страны — посёлка Диксон Красноярского края. 17 января экипаж универсального атомного ледокола «Урал» доставил в акваторию порта спутниковое оборудование, телевизоры и саундбары «Триколор», которые безвозмездно передадут в его социальные учреждения.

В год 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути техника была погружена на базе ФГУП «Атомфлот» в Мурманске на борт серийного универсального атомного ледокола «Урал» проекта 22220.

«Перед госкорпорацией «Росатом» стоит масштабная задача по комплексному развитию Северного морского пути, где инфраструктура населённых пунктов имеет ключевое значение. Посёлок Диксон, который в 1930-е годы играл важную роль, обеспечивая углем первые ледоколы, сегодня символизирует преемственность нашей арктической политики. Мы уверены, что с учётом новых экономических проектов Диксон найдёт своё место в новейшей истории СМП, и рады оказать поддержку таким гуманитарным инициативам, как эта акция, направленным на улучшение жизни его жителей», — сказал заместитель генерального директора - директор Дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша

Оператор спутникового телевидения безвозмездно передал спутниковое оборудование и электронику собственного бренда в среднюю школу, детскую школу искусств, культурно-досуговый центр и центральную библиотеку. Благодаря современному оборудованию жители Диксона получат доступ к многоканальному спутниковому телевидению и технические возможности для проведения культурных и образовательных мероприятий.

 

 

Фото: https://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2026/01/20/11721-atomnyy-ledokol-ural-dostavil-sputnikovoe-oborudovanie-v-samyy-severnyy-poselok-rossii/

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Братских народов союз вековой»*, или Амбициозный проект определяет будущее коренного малочисленного населения Арктической зоны
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Наталья
17.01.26 11:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста, переехала в Мурманскую область за мужем-военнослужащим, устроилась на работу в поликлинику, являюсь медицинской сестрой. Снимаю квартиру рядом с работой. Могу ли я
Комментарий к новости:С этого года в Мурманской области меняют условия компенсационных выплат за аренду жилья отдельным категориям медицинских работников
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Из офиса — в цех, из найма — в бизнес: более трети мурманчан рассматривают возможность смены профессиональной деятельности-PRO Валюту (16+)Курс доллара США слабо меняется в парах с евро, фунтом и японской иеной-PRO Энергетику (18+)На площадке Кольской АЭС-2 в 2026 году планируется начать подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)ЦУР Мурманской области: число сообщений жителей снизилось на 17% за неделю-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»