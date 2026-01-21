Атомный ледокол «Урал» доставил спутниковое оборудование в самый северный посёлок России

Один из ведущих российских операторов спутникового телевидения при поддержке госкорпорации «Росатом» реализовал гуманитарную акцию для жителей самого северного населенного пункта страны — посёлка Диксон Красноярского края. 17 января экипаж универсального атомного ледокола «Урал» доставил в акваторию порта спутниковое оборудование, телевизоры и саундбары «Триколор», которые безвозмездно передадут в его социальные учреждения.

В год 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути техника была погружена на базе ФГУП «Атомфлот» в Мурманске на борт серийного универсального атомного ледокола «Урал» проекта 22220.

«Перед госкорпорацией «Росатом» стоит масштабная задача по комплексному развитию Северного морского пути, где инфраструктура населённых пунктов имеет ключевое значение. Посёлок Диксон, который в 1930-е годы играл важную роль, обеспечивая углем первые ледоколы, сегодня символизирует преемственность нашей арктической политики. Мы уверены, что с учётом новых экономических проектов Диксон найдёт своё место в новейшей истории СМП, и рады оказать поддержку таким гуманитарным инициативам, как эта акция, направленным на улучшение жизни его жителей», — сказал заместитель генерального директора - директор Дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша

Оператор спутникового телевидения безвозмездно передал спутниковое оборудование и электронику собственного бренда в среднюю школу, детскую школу искусств, культурно-досуговый центр и центральную библиотеку. Благодаря современному оборудованию жители Диксона получат доступ к многоканальному спутниковому телевидению и технические возможности для проведения культурных и образовательных мероприятий.

Фото: https://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2026/01/20/11721-atomnyy-ledokol-ural-dostavil-sputnikovoe-oborudovanie-v-samyy-severnyy-poselok-rossii/